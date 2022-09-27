Вторник, 27 Сентября 2022 21:47

АрмИнфо.Председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес и сенатор Марко Антонио Рубио заявили о намерении представить двухпартийную резолюцию, осуждающую агрессию Азербайджана против Республики Армения и призывающую к прекращению любой военной помощи этой стране. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА) в Twitter.

О необходимости принятия со стороны США решительных и содержательных мер против Азербайджана заявил и на своей страничке в Фейсбук конгрессмен Адам Шифф. «Мы должны навсегда прекратить оказывать всякую помощь алиевскому режиму, потребовать освобождения всех заключенных, применить санкции и добиваться привлечения к уголовной ответственности за военные преступления и преступления против человечества.

Мои коллеги и я будем продолжать в срочном порядке заниматься в Конгрессе законодательными процессами, направленными на достижение этих целей, и мы не успокоимся, пока США не примут меры», - подчеркнул Конгрессмен.