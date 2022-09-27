Вторник, 27 Сентября 2022 17:47

АрмИнфо. 27 сентября председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую руководителем группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Жильбером- Люком Девиназом.

Согласно сообщению пресс-службы армянского парламента, спикер подчеркнул, что Армения высоко ценит официальную позицию президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам осуждения азербайджанской агрессии, сохранения территориальной целостности Армении и инициативы о созыве заседания Совета Безопасности ООН. Он поблагодарил французских коллег за визит солидарности после азербайджанской агрессии.

На встрече обсуждался вопрос о немедленном выводе вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Армении. Стороны согласились, что применение силы или угроза применения силы недопустимы, и необходимо ввести международные механизмы для предотвращения дальнейшей эскалации. <Ожидаем, что наши французские партнеры и впредь будут прилагать усилия для возвращения армянских военнопленных, прекращения планомерного уничтожения армянского историко-культурного и религиозного наследия на подконтрольных Азербайджану территориях Арцаха>, - заявил председатель НС РА.