Вторник, 27 Сентября 2022 17:44

АрмИнфо.. На фоне проведения в Российской Федерации частичной мобилизации в Москве резко вырос спрос на частные самолеты. Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что чаще всего россияне пытаются улететь в Армению. В числе приоритетных направлений значатся также Турция и Азербайджан. Для перелета на частных самолетах россияне отдают примерно от 1,3 до 1,6 млн рублей. Также сообщается о том, что стоимость аренды восьмиместного самолета колеблется от 5 до 9 млн рублей, что в несколько раз превышает стандартные цены на подобные услуги.

Руководитель организующей чартерные рейсы компании FlightWay Эдуард Симонов заявил о том, что количество запросов для полетов в один конец - в Армению, Турцию, Казахстан и Дубай, увеличилось в 50 раз.