Вторник, 27 Сентября 2022 17:43

АрмИнфо. 23 сентября представители Международного Комитета Красного Креста посетили удерживаемых в Азербайджане в результате сентябрьских боевых действий армянских пленных. Об этом говорится в сообщении МККК, опубликованном на официальной странице в Фейсбук.

Встреча проводилась в формате частных бесед, была установлена связь с семьями удерживаемых в плену лиц.

<В ходе подобных встреч МККК оценивает отношение к заключенным и условия содержания последних, а также помогает восстановить и сохранить связь с семьей. В соответствии с процедурами МККК замечания и рекомендации, связанные с посещениями, передаются только соответствующим органам>, - говорится в источнике.

Отметим, что по данным армянских правозащитников, в результате последней агрессии, в азербайджанском плену может находиться до 20 армянских военнослужащих.