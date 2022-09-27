Вторник, 27 Сентября 2022 17:21

АрмИнфо.В настоящее время идет мирный процесс, который председатель Совета ЕС Шарль Мишель ведет с обоими сторонами, и США "очень поддерживают его". Как сообщает Туран, об этом заявил постпред США в ОБСЕ Майкл Карпентер в ходе онлайн-брифинга, касаясь процесса армяно- азербайджанского урегулирования.

Он напомнил, что Вашингтон только что назначили нового сопредседателя Минской группы Фила Рикера и "очень активно" взаимодействуют на двусторонней основе, как с Арменией, так и с Азербайджаном, и с коллегами из ЕС.

"Наша первостепенная задача - поддержка нормализации отношений между Баку и Ереваном, открытие транспортных и коммуникационных коридоров в регионе, добрососедские отношения, и, конечно же защита прав всего населения региона в Нагорном Карабахе", - сказал Карпентер.