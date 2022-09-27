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 Вторник, 27 Сентября 2022 17:18
Александр Аванесов

Насчитывается порядка 80 армянских военнопленных, наличие которых власти Азербайджана до сих пор не признают - правозащитник

Насчитывается порядка 80 армянских военнопленных, наличие которых власти Азербайджана до сих пор не признают - правозащитник

АрмИнфо.Насчитывается порядка 80 армянских военнопленных,  наличие которых власти Азербайджана до сих пор не признают.  Об этом 27 сентября на пресс-конференции заявила  представитель интересов армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян.

По ее словам, в результате 44-дневной войны в Арцахе, 156 военнопленных были возвращены Азербайджаном, но есть еще много граждан, которые до сих пор находятся в соседней республике. <До войны 13 сентября в Азербайджане официально числилось 33 военнопленных, а в послевоенный период появилось еще 20 новых случаев пленения>, - отметила Сирануш Саакян.

Она подчеркнула, что работа правозащитных организаций ведется на основе индивидуальных жалоб, но в Европейском суде проходит межгосударственный процесс.  Саакян заметила, что правовые усилия по вопросу о военнопленных были  достаточно интенсивными. <В некоторых случаях даже беспрецедентными, поскольку Армения ранее воздерживалась от возбуждения межгосударственных дел против какого-либо государства, хотя у нас были дела межгосударственного характера по индивидуальным усилиям, но впервые государство само по  проявляет активность в международно- правовых инстанциях>, - отметила правозащитница, добавив, что  единственный пробел, который можно восполнить в судебном процессе, - это инициировать процесс присоединения страны к международной Конвенции ООН о борьбе с захватом заложников, поскольку события показали, что  армянские военнопленные  перестали быть просто пленными, их держат в качестве заложников и используют как меру усиления давления на Армению, а их репатриация напрямую связана с решением вопросов политического характера. 

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