Вторник, 27 Сентября 2022 17:18

АрмИнфо.Насчитывается порядка 80 армянских военнопленных, наличие которых власти Азербайджана до сих пор не признают. Об этом 27 сентября на пресс-конференции заявила представитель интересов армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян.

По ее словам, в результате 44-дневной войны в Арцахе, 156 военнопленных были возвращены Азербайджаном, но есть еще много граждан, которые до сих пор находятся в соседней республике. <До войны 13 сентября в Азербайджане официально числилось 33 военнопленных, а в послевоенный период появилось еще 20 новых случаев пленения>, - отметила Сирануш Саакян.

Она подчеркнула, что работа правозащитных организаций ведется на основе индивидуальных жалоб, но в Европейском суде проходит межгосударственный процесс. Саакян заметила, что правовые усилия по вопросу о военнопленных были достаточно интенсивными. <В некоторых случаях даже беспрецедентными, поскольку Армения ранее воздерживалась от возбуждения межгосударственных дел против какого-либо государства, хотя у нас были дела межгосударственного характера по индивидуальным усилиям, но впервые государство само по проявляет активность в международно- правовых инстанциях>, - отметила правозащитница, добавив, что единственный пробел, который можно восполнить в судебном процессе, - это инициировать процесс присоединения страны к международной Конвенции ООН о борьбе с захватом заложников, поскольку события показали, что армянские военнопленные перестали быть просто пленными, их держат в качестве заложников и используют как меру усиления давления на Армению, а их репатриация напрямую связана с решением вопросов политического характера.