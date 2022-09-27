Вторник, 27 Сентября 2022 13:39

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер- Петросян не изменил своим подходам, призвав народ к капитуляции. Об этом 27 сентября журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения>, член партии АРФ <Дашнакцутюн> Армен Рустамян.

По его словам, все должны высказаться по вопросу о безопасности государства, и Левон Тер-Петросян - не исключение, несмотря на то, что в его заявлениях ничего нового нет. <В любом случае, опыт показывает, что наш народ должен быть сплоченным, собственно, то, о чем говорит и сам первый президент. Непонятна вторая часть его выступления, согласно которой власть и оппозиция должны пойти на диалог. Возникает вопрос: диалог вокруг чего? К сожалению, этот вопрос Левон Тер-Петросян обошел >, - отметил депутат, добавив, что переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном приведут к тому же результату, о чем говорит первый президент, а именно, к капитуляции, поскольку это, как считает Тер-Петросян, неизбежно, если хотим жить в Армении. Рустамян подчеркнул, что о неизбежности этого шага Левон Тер-Петросян говорит с 1990-х годов. <Один из главных его тезисов заключается в том, что <наша защита - в нашей беззащитности. Мы все это проходили, возможно, нынешнее поколение не помнит всего этого. Он своими заявлениями пытался внушить мысль о том, что армянский народ - неспособный народ>, - заметил депутат. Рустамян заметил также, что непонятно выражение <болезненные решения>. <Если из нескольких вариантов вам предлагают один, это не ваш выбор, это их выбор>, - сказал Рустамян.

В то же время, депутат приветствовал первую встречу Католикоса всех армян Гарегина II с экс-президентами Армении и Арцаха. <Этой встречей они обязаны доказать, что народ может объединиться. Если же они не смогут этого сделать, мы столкнемся с очень серьезными проблемами, и нельзя допустить, чтобы дело дошло до этого. <В конце концов, мы должны показать, что у нашего народа есть возможность к сплочению, что приведет к победе>, - подчеркнул Рустамян.

Напомним, что накануне в интервью Общественному телевидению Армении Левон Тер- Петросян заявил, что армянский народ ожидают тяжелые, болезненные решения. Договора должны будут быть подписаны, по его словам, как с Азербайджаном, так и с Турцией. <Это никому не придется по вкусу. Но есть один момент, когда нет альтернативы. Если не подписывается никакой договор, не приходим к согласию с соседями мы больше не сможем восстановить реалии последних 70-и лет. Мы должны будем опять камень за камнем строить новое государство, работать, выстраивать эту страну>, - сказал экс-президент.

При этом он обозначил, что подавляющее большинство оппозиции придерживается мнения, что с уходом Никола Пашиняна с должности премьер-министра, удастся исключить принятие болезненных решений. <Так полагать наивно. Кто не придет, тому придется, возможно, подписать еще более худший документ>, - заметил он. Тер-Петросян заметил, что в мире нет двух соседних стран, которые не имеют мирного договора. На замечание интервьюера, что это скорее договор о капитуляции, а не мирный договор, экс-президент РА согласился, обозначив, что в истории более сильные государства проходили через подобное. При этом он пояснил, что к капитуляции привели обстоятельства, в том числе агрессия противника, ошибки властей.

Экс-президент также заметил, что в случае если внутренние раздоры продолжаться, и каждый будет чувствовать себя следующим президентом Армении, ситуация осложнится, государство ослабеет, а требования Турции и Азербайджана возрастут. <Если мы продолжим в этом же духе, то в течение полугода, у нас не будет государства>, - сказал он.