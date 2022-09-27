Вторник, 27 Сентября 2022 13:12

АрмИнфо. Нас ожидают тяжелые, болезненные решения. Подобное мнение в интервью Общественному телевидению Армении выразил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

Договора должны будут быть подписаны, по его словам, как с Азербайджаном, так и с Турцией. <Это никому не придется на вкус. Но есть один момент, когда нет альтернативы. Если не подписывается никакой договор, не приходим к согласию с соседями, которые <нас очень любят>, мы больше не сможем восстановить реалии последних 70-и лет. Мы должны будем опять камень за камнем строить новое государство, работать, выстраивать эту страну>, - сказал экс-президент.

При этом он подчеркнул, что подавляющее большинство оппозиции придерживается мнения, что с уходом Никола Пашиняна с должности премьер-министра, удастся исключить принятие болезненных решений. <Так полагать наивно. Кто не придет, тому придется, возможно, подписать еще более худший документ>, - заметил он.

Тер-Петросян заметил, что в мире нет двух соседних стран, которые не имеют мирного договора. На замечание интервьюера, что это скорее договор о капитуляции, а не мирный договор, экс-президент РА согласился, обозначив, что в истории более сильные государства проходили через подобное. При этом он пояснил, что к капитуляции привели обстоятельства, в том числе агрессия противника и ошибки властей.

Экс-президент также заметил, что в случае если внутренние раздоры продолжаться, и каждый будет чувствовать себя следующим президентом Армении, ситуация осложнится, государство ослабеет, а требования Турции и Азербайджана возрастут. <Если мы продолжим в этом же духе, то в течение полугода, у нас не будет государства>, - сказал он