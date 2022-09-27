Вторник, 27 Сентября 2022 13:04

АрмИнфо.Добиться независимости для карабахских армян Запад не может. Скорее, он рассчитывает сыграть вдолгую. Когда Ереван откажется от Нагорного Карабаха, Россия станет ему не нужна - в том числе из-за накопившегося разочарования.

Лишившись роли защитника, Москва, скорее всего, проиграет в соревновании посредников во время послевоенной нормализации. Об этом говорится в статье политического аналитика Александра Атасунцева, опубликованной в сетевом издании Фонда Карнеги Garnegie Endowment for International Peace.

Автор отмечает, что война России с Украиной хоть и заслонила своими масштабами другие конфликты на постсоветском пространстве, не сделала их менее острыми. Скорее наоборот - усилила желание воспользоваться исключительными обстоятельствами в свою пользу. Вспыхнувшие в начале сентября боевые действия между Азербайджаном и Арменией - яркий пример такой попытки. Пользуясь тем, что силы Москвы сейчас отвлечены, Баку энергично старается как можно быстрее добиться от Еревана согласия урегулировать карабахский конфликт на азербайджанских условиях. Это рикошетом бьет по авторитету России, угрожая и без того пошатнувшимся позициям Москвы на Кавказе.

Москва в ситуации, когда атакована международно признанная территория Армении, из двух возможных амплуа - посредника и гаранта безопасности - выбрала первое, хотя речь идет уже не о Карабахе. В то время как США, Франция и ряд других стран однозначно осудили агрессию

Азербайджана, Россия призвала обе стороны соблюдать прекращение огня.

Как отмечает аналитик, Армения с самого обретения независимости в 1991 году старалась обеспечить себе защиту России. Республика вступила в ОДКБ, разместила у себя российскую военную базу, подписала с Москвой отдельный Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Когда-то этот союз казался еще более нерушимым, чем дружба России и Белоруссии. Армения была окружена врагами - Турцией и Азербайджаном, - и лишь российский щит мог ее прикрыть.

В 2020 году, во время проигранной войны за Нагорный Карабах, армяне ждали помощи от Москвы, но железных доводов, почему они должны ее получить, у них не было. Сам Ереван никогда не признавал независимость Нагорного Карабаха, де-юре соглашаясь с тем, что это территория Азербайджана. Почему Москва должна была воевать за эту непризнанную землю?

Однако исход войны изменил положение России в регионе - она стала превращаться из арбитра просто в одного из посредников. Более двух тысяч российских миротворцев, развернутых в Карабахе, не помогли - они стали номинальной, но не реальной защитой армянского населения региона. Спустя два года после развертывания у них по-прежнему нет даже четко прописанного мандата, регламентирующего применение оружия. Фактически их реальные возможности сдерживать Азербайджан измеряются только авторитетом России.

Тем не менее, считает Атасунцев, даже после победы в 2020 году территория собственно Армении оставалась для азербайджанцев красной линией, которую они не решались пересекать. Так было вплоть до нынешнего обострения.

В статье в частности отмечается, что прошедшее лето показало, что Москва не готова отстаивать строгое выполнение даже трехстороннего заявления, остановившего войну в 2020-м. Это стало окончательно понятно во время предыдущего обострения в начале августа, когда Баку требовал, чтобы армяне поторопились со строительством своего участка новой дороги, соединяющей Армению и Карабах в обход Лачина. И передал ультиматум через российских миротворцев: либо армяне покидают Лачин, либо Баку заставит их это сделать.

В сентябре, на фоне отступления России под Харьковом, Азербайджан атаковал территорию самой Армении. Не исключено, что в Баку поняли, что все, кроме украинского фронта, для Москвы сейчас вторично.

Поэтому Москва старается отсрочить решение конфликта. У сторон есть российский проект мирного договора, предлагающий подвести промежуточный итог, делимитировать границу, а вопрос Карабаха оставить до более спокойных времен. Но это предсказуемо не устраивает Азербайджан, который сейчас находится в сильной позиции.

Баку считает, что вопрос Нагорного Карабаха был закрыт в ноябре 2020 года, когда азербайджанцы ценой тысяч жизней одержали победу в быстрой, но кровопролитной войне. И даже обеспечение прав армянского населения региона теперь - внутреннее дело Азербайджана. С точки зрения Баку, карабахские армяне ничем не отличаются от других этнических меньшинств страны - талышей или лезгин.

Армянские власти хотели бы, чтобы соглашение с Баку было больше похоже на мирный договор, а не безоговорочную капитуляцию - для Никола Пашиняна это вопрос политического выживания. Но у Еревана нет возможности дипломатией добиться для Карабаха какого-то автономного статуса. Его можно только отвоевать, а к новой войне в Армении не готовы ни власти, ни общество.

В то, что цели Азербайджана более амбициозные и что он хочет силой прорубить себе коридор в Нахичевань, трудно поверить. Не только из-за непрогнозируемых последствий, начиная с международных санкций и заканчивая угрозой военного столкновения с Россией. Но и потому, что тогда Баку нарушит принцип территориальной целостности, который отстаивал все эти годы, добиваясь возвращения Карабаха. Азербайджан старался быть последовательным в этом вопросе - вплоть до поддержки территориальной целостности Украины против России.

В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах. США, даже с учетом визита в Армению спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, ограничиваются только словами поддержки.

Армянское сопротивление угасает. До войны 2020 года Ереван утверждал, что Нагорно- Карабахская Республика не может быть в составе Азербайджана. После поражения такие заявления звучали только из Степанакерта. Сейчас Ереван если и высказывается о Карабахе, то только о защите прав местных армян. Это похоже на готовность обсуждать автономию в составе Азербайджана.