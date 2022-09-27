Вторник, 27 Сентября 2022 12:26

АрмИнфо. Вопрос Арцаха уже решен. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

<Не хочу лишать людей надежды, но Арцах в таком положении, что Армения не имеет там ни единого слова, ее там нет. Армения в вопросе Арцаха больше не актор>, - сказал он.

Первый президент подчеркнул, что единственным участием Армении в Арцахе сегодня является оказание гуманитарной помощи, строительство, содействие в восстановлении экономики.

Говоря о роли России в решении арцахского вопроса, Тер-Петросян отметил, что ранее <ключи> были в руках у РФ. Однако, ввиду многочисленных проблем последней, он не исключил, что так называемые <ключи> были утеряны.

<Вы сейчас можете связывать ожидания с Россией? Ситуация довольно опасная, и несопоставимая с процессами в прошлом>, - сказал экс-президент, отметив, что нынешний кризис в десятки раз хуже карибского кризиса.