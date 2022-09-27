Вторник, 27 Сентября 2022 11:06

АрмИнфо. Два года назад в этот день, 27 сентября 2020 года азербайджано-турецкий тандем совершил широкомасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха.

Агрессия, сопровождаемая военными преступлениями и преступлениями против человечности, продолжалась 44 дня и завершилась подписание печально известного трехстороннего заявления в ночь на 10 ноября 2020 года между лидерами Армении, Азербайджана и России. Этим документом, Азербайджану перешли не только 6 буферных территорий вокруг Нагорного Карабаха, но Гадрут и Шуши. В ходе агрессии, совершенной при вовлечение наемников с Ближнего Востока, противник не гнушался наносить удары по гражданским учреждениям- школам, детским садам, больницам, использовать запрещенное вооружение.

По последним данным властей Армении, число погибших в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года составляет 3825 человек, местонахождение 187 военнослужащих и 21 мирного жителя неизвестно. При этом, власти Армении до сих пор не опубликовали списки погибших граждан, что дает основание полагать, что погибших на много больше, чем заявляется. Кроме того, несколько десятков граждан Армении продолжают находиться в азербайджанском плену спустя два года, после условного завершения агрессии. Многие из них приговоренным к длительным срокам заключения по надуманным статьям. Военнопленные и гражданские лица продолжают незаконно удерживаться в Баку на фоне бездействия как властей Армении, так и международного сообщества. Более того, под азербайджанской оккупацией находится более 150 кв. км суверенных территорий Армении. И несмотря на провозглашенную "эпоху мира" властей Армении, Азербайджана продолжает милитаристскую риторику, периодически совершая акты агрессии. Последним из таких актом был совершен 13-15 сентября текущего года, в результате которого погибло более двухсот армянских военнослужащих и гражданских лиц.

В связи с памятной датой люди с ночи идут в военный пантеон "Ераблур", чтобы почтить память павших за Родину. Сегодня в Нагорном Карабахе в 11:00 будет объявлена минута молчания, состоится крестный ход. Траурные мероприятия будут и в Армении. В Сисиане Сюникской области пройдет церемония зажжения свечей. Католикос Всех армян Гарегин Второй в "Ераблуре" помолится за упокой душ погибших.

В этой связи, сегодня с посланием к народу обратился и президент РА Ваагн Хачатурян.

"27 сентября 2020 года наступательные военные действия Азербайджана развязали 44- дневную войну, сведя на нет многолетние усилия стран-партнеров и международных структур, направленные на урегулирование нагорно-карабахского конфликта мирным, переговорным путем и без применения силы.

Два года назад в этот день наш народ столкнулся с очередным испытанием, наши вооруженные силы, волонтеры, врачи и граждане вновь были вынуждены на поле боя отстаивать неотъемлемые права наших соотечественников Арцаха жить и творить на своей Родине.

44-дневная война стала для Армении и Арцаха экзистенциальным испытанием, полным необратимых потерь. Выражаю глубочайшие соболезнования и поддержку родным наших героев, павших в боях. Преклоняюсь перед их памятью. Сегодня, в нынешние трудные и тяжелые времена, долг всех нас - ценить жертву наших мучеников и осознавать, что они пали за жизнь, за неоспоримое право нашего народа на жизнь и за мир, который мы боремся и сегодня. Сил и мужества всем нам, за нашу независимость и свободу", - говорится в послании Хачатуряна.