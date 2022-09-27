Вторник, 27 Сентября 2022 09:38

АрмИнфо.Франция требует, чтобы азербайджанские вооруженные силы вернулись на исходные позиции. Об этом накануне с заявлением для представителей СМИ выступил глава французского государства Эммануэль Макрон.

<В последние дни мы многократно говорили по телефону, потому что Армения снова страдает вследствие вооруженных столкновений 13 и 14 сентября, и ситуация действительно критическая. На границе Армении и Азербайджана произошли широкомасштабные боевые действия, повлекшие за собой многочисленные человеческие жертвы. Нападению подверглась территория Армении, разрушены гражданские инфраструктуры. Перед лицом этой неприемлемой ситуации Париж взял на себя ответственность. Франция, председательствующая в Совете безопасности ООН, созвала заседание Совбеза, на котором ситуация обсуждалась дважды - 14 и 15 сентября. Члены Совета потребовали немедленного прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения огня. Учитывая, что есть захваченные позиции, Франция потребовала, чтобы азербайджанские силы вернулись на исходные позиции. 14 сентября я сказал президенту Алиеву, что тот факт, что граница не демаркирована, не может служить оправданием какого-либо продвижения на территорию другой страны. Кроме того, с 13 сентября я четко заявлял, что Франция убеждена в том, что применение силы не может быть решением ни для Армении, ни для Азербайджана, и необходимо немедленно возобновить диалог>, - заявил президент Франции.

Он также констатировал, что все нерешенные вопросы, которых очень много, должны решаться исключительно путем переговоров. Переговоры ведутся в разных форматах, в том числе, под эгидой ЕС, и они должны быть возобновлены. <Я не забываю, что ровно два года назад, 27 сентября 2020 года, началась страшная война, ставшая смертоносной для региона. Она привела к фактически новой ситуации с расширенным российским военным присутствием в регионе. И я решительно осуждаю то, что произошло в последние дни, и призываю к миру и возобновлению переговоров. Я хотел бы приветствовать мужество премьер-министра Пашиняна, предложившего новый подход относительно будущего региона. Президент Алиев, с которым я поговорю в ближайшие часы, говорит, что он тоже хочет положить конец нестабильности в регионе и найти решения. Но невозможно строить мир под угрозой применения силы. Именно поэтому Франция сделает все для достижения своей цели - стабильного, безопасного и процветающего Южного Кавказа>, - отметил Макрон, добавив, что ситуация будет обсуждена с главой армянского правительства Николом Пашиняном.

<Через несколько минут мы с премьер-министром Пашиняном обсудим ситуацию на местах, а также то, как усилить режим прекращения огня, чтобы избежать новой эскалации и возобновить переговоры. Рассмотрим также ряд вопросов, чтобы посмотреть, каким образом Франция вместе с Европейским союзом и другими партнерами может внести свой вклад в устойчивый мир. Речь идет о делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, об этом мы говорили также в Брюсселе. Мы также обсудим действия ООН и ОБСЕ. Я знаю, что премьер-министр провел важные встречи в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. Мы можем поговорить и об этом. Мы также затронем очень важный вопрос: вопрос отношений между Арменией и Турцией. Это сложный, но очень необходимый процесс, и вы знаете, что Франция также привержена этому вопросу. Этот процесс очень важен для региона. Наконец, мы также обсудим вопросы двусторонних отношений. Еще раз подчеркиваю приверженность Франции достижению мира и стабильности для вашей страны и всего региона. Я приветствую Ваше чувство ответственности и Вашу позицию делать все для установления мира. Я хочу, чтобы у Вашей страны были спокойные и мирные границы>, - подчеркнул глава французского государства.