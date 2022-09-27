Вторник, 27 Сентября 2022 09:37

АрмИнфо.США могут начать продажу вооружения Армении. Об этом говорится в сообщении Армянского национального конгресса в его аккаунте в Twitter.

<Впервые с момента обретения Арменией в 1991 году независимости Соединенные Штаты Америки под постоянным давлением обоих палат Конгресса рассматривают возможность продажи республике американского вооружения>, - говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что это вооружение позволит Армении защититься от безжалостной агрессии и этнической чистки со стороны Азербайджана, поддерживаемого Турцией. Отметим, что разговоры о возможной продаже американского вооружения Армении не новы. Об этом еще в октябре 2018 года в Ереване говорил советник тогдашнего президента США по национальной безопасности Джон Болтон. <У нас есть ограничения, которые Конгресс наложил на Соединенные Штаты с точки зрения продажи оружия Азербайджану и Армении из-за конфликта. Но есть исключения. И если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, то мы бы предпочли последнее. Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская. Поэтому мы хотим рассматривать такую возможность. И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы>, - отмечал Болтон.