Понедельник, 26 Сентября 2022 22:02

АрмИнфо. В результате агрессии 12 мая 2021 года и 13 сентября 2022 года Азербайджан оккупировал суверенные территории Республики Армения, и азербайджанские войска должны покинуть суверенную территорию Армении. Об этом в совместном заявлении, сделанном после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

В этом ключе армянский премьер поблагодарил президента Франции за подтверждение этой позиции. При этом Пашинян обратил внимание международного сообщества и президента Франции на тот факт, что не имеют ничего общего с действительностью спекуляции о том, что между Арменией и Азербайджаном нет уточненной границы, поскольку граница не демаркирована и не делимитирована.

Он отметил, что существующие между Советской Арменией и советским Азербайджаном административные границы в первые же месяцы (независимости – ред.) двух стран стали государственной границей, поскольку и Армения, и Азербайджан подписали и ратифицировали соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года и тем самым фактически признали границы друг друга. Исходя из этого, по его словам, действия Азербайджана иначе, как сознательная агрессия, нельзя оценивать.

«В результате азербайджанской оккупации ситуация в нашем регионе остается напряженной. Международная наблюдательская миссия сможет прямо, а не опосредованно изучить сложившуюся ситуацию в Армении», - считает премьер Армении.

Пашинян выразил уверенность, что Совет Безопасности ООН также должен держать вопрос в центре внимания и в этом вопросе он ожидает поддержки председательствующей в Совбезе ООН Франции. «Думаю, необходимо с взаимным признанием границ, подтвержденных соглашением от 8 декабря 1991 года, пойти на подписание мирного договора Армения-Азербайджан. Армения готова к открытию коммуникаций в регионе и строительству новых коммуникаций согласно национальному законодательству тех стран, по территории которых они проходят. Придаем важность также урегулированию нагорно-карабахского вопроса, что будет гарантировать права и безопасность армянства Нагорного Карабаха. Думаю, что начало обсуждений Азербайджан-Нагорный Карабах может быть полезным», - сказал он, подчеркнув роль Франции в этом вопросе как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Меж тем, как приводят переводы слов президента Франции, Макрон вновь призвал Ереван и Баку к возобновлению переговоров. При этом французский лидер указал на но, что ситуация на границе продолжает оставаться крайне напряженой. Вместе с тем, президент Франции подчеркнул, что применение силы не может быть решением ни для одной из сторон, диалог должен возобновиться без промедления.

Он также проинформировал о том, что планирует провести телефонный разговор с Ильхамом Алиевым в ближайшие часы. «Азербайджанские войска должны отойти на исходные позиции. Тот факт, что граница между Арменией и Азербайджаном не делимитирована, не является оправданием для наступления азербайджанских войск на территорию Армении», - резюмировал Макрон.