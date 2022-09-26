Понедельник, 26 Сентября 2022 21:40

АрмИнфо. «Принимая во внимание ситуацию, создавшуюся на армяно-азербайджанской границе в результате агрессии, осуществленной Азербайджаном, Министерство обороны Республики Армения, исходя из проблем, с которыми столкнулись Вооруженные Силы Республики Армения, приняло решение воздержаться от участия подразделений Вооруженных Сил Республики в учениях, которые будут проходить в рамках ОДКБ на территории Республики Казахстан». С таким сообщением на вопрос ряда армянских СМИ выступило сегодня оборонное ведомство Армении.

Отметим, что сегодня в Жамбильском и Алма-Атайском районах Казахстана начались учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под названиями «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022», «Эшелон-2022». Учения будут проходить до 8 октября.