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АрмИнфо.Правительство Азербайджана запросило у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) дополнительное время для предоставления полной информации об армянских военнопленных, захваченных в плен в ходе широкомасштабной агрессии 13-15 сентября. Об этом сообщает постоянный представитель Армении в ЕСПЧ.
"В ответ на ряд требований правительства РА в Европейский суд о принятии обеспечительных мер в отношении Азербайджана, правительство АР запросило у Европейского суда дополнительное время для предоставления полной информации о военнопленных. Ходатайство было удовлетворено судом. Новый крайний срок для Азербайджана - 29 сентября", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщало АрмИнфо, Армения 13 сентября обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием принять промежуточные меры против Азербайджана. Поданные заявления касаются обстрелов гражданских населенных пунктов в Армении, защиты основных прав гражданского населения и военнопленных. Представитель РА в ЕСПЧ Егише Киракосян сообщил, что у Армении есть один подтвержденный пленный в результате агрессии Азербайджана.
"Его смогли идентифицировать по видеозаписям, которые распространяются в интернете. Военный был ранен", - сказал он, добавив, что Армения уже обратилась в ЕСПЧ, чтобы обеспечить права и физическую неприкосновенность своего военнослужащего. Позже правозащитники сообщили о пленении до 20 военнослужащих.
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|Джеки Спейер: Надеюсь, Армения также пойдет по пути Украины и "даст отпор России"
|В МО Армении сообщили об обнаружении военнослужащего-срочника, числящегося пропавшим без вести в результате азербайджанской агрессии
|Министр обороны Франции объявил об отправке французской делегации в Армению для оценки ситуации
|Два самолета авиакомпании <Аэрофлот> вместо Еревана приземлились в Минводах
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|Армянские организации Украины наградили Дениса Автономова почетными грамотами и благодарностями
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|Адам Шифф: США должны принять решительные и содержательные меры против Азербайджана
|Замминистра окружающей среды: Лесные пожары в Джермуке, вспыхнувшие в результате азербайджанской агрессии, привели к деградации земель
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|Театр балета Бориса Эйфмана выступит в Армении
|Землетрясение в Турции ощутили жители Ширакской области и Еревана
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|В ОДКБ объяснили, почему Станислав Зась не встретился с Николом Пашиняном
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|Замглавы престижного французского издания Le Figaro поддержал Армению
|The Guardian: в России резко вырос спрос на частные самолеты для полетов в Армению
|Представители МККК посетили удерживаемых в Азербайджане армянских пленных
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МИД Греции: Решения и мир не могут быть построены в условиях, когда есть угроза применения силы
|Глава МИД Армении об азербайджанской агрессии: Несоразмерная, ставящая знак равенства между жертвой и агрессором реакция порождает новые преступления
|Постпред США: Наша первостепенная задача - поддержка нормализации отношений между Баку и Ереваном
|Стартовал рабочей визит главы МИД Греции в Армению
|Совет Европы выразил приверженность продолжению усилий в вопросе возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц
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