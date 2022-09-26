Понедельник, 26 Сентября 2022 13:50

АрмИнфо.Правительство Азербайджана запросило у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) дополнительное время для предоставления полной информации об армянских военнопленных, захваченных в плен в ходе широкомасштабной агрессии 13-15 сентября. Об этом сообщает постоянный представитель Армении в ЕСПЧ.

"В ответ на ряд требований правительства РА в Европейский суд о принятии обеспечительных мер в отношении Азербайджана, правительство АР запросило у Европейского суда дополнительное время для предоставления полной информации о военнопленных. Ходатайство было удовлетворено судом. Новый крайний срок для Азербайджана - 29 сентября", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Армения 13 сентября обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием принять промежуточные меры против Азербайджана. Поданные заявления касаются обстрелов гражданских населенных пунктов в Армении, защиты основных прав гражданского населения и военнопленных. Представитель РА в ЕСПЧ Егише Киракосян сообщил, что у Армении есть один подтвержденный пленный в результате агрессии Азербайджана.

"Его смогли идентифицировать по видеозаписям, которые распространяются в интернете. Военный был ранен", - сказал он, добавив, что Армения уже обратилась в ЕСПЧ, чтобы обеспечить права и физическую неприкосновенность своего военнослужащего. Позже правозащитники сообщили о пленении до 20 военнослужащих.