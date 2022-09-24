Суббота, 24 Сентября 2022 11:51

АрмИнфо. МИД Азербайджана выступило сегодня с заявлением, призвав посольство США в Ереване воздержаться от односторонних заявлений с оценкой ситуации в регионе.

Напомним, что на вопрос Общественного телевидения Армении Посольство США 23 сентября в эфире призвало Азербайджан отвести войска на границе на исходные позиции. «Соединенные Штаты готовы сделать все возможное, чтобы поддержать эти усилия. Мы видели сообщения о пленении и пытках армянских военнослужащих. Соединенные Штаты осуждают любые формы пыток в любое время и в любом месте», - говорилось в аявлении посольстве США.

В МИД Азербайджана назвали заявление посольства США в Армении «односторонним» и якобы "искажающим реальную ситуацию». Болеет того, внешнеполитическое ведомство Азербайджана заявило, что подход американцев «не способствует продвижению в регионе мирной повестки» и что они «поощряют реваншистские и сепаратистские круги в Армении». МИД АР обвинило посольство США в том, что такая политика «бросает тень на нейтралитет и беспристрастность США, которые пытаются сыграть свою роль в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».

Отметим, что в ответ на вопрос об оценке действий Азербайджана в отношении суверенной территории Армении в американской дипмиссии заявили, что «конфликт не может иметь военного решения, а применение силы недопустимо». «Мы сожалеем о человеческих жертвах, в том числе о многочисленных потерях среди мирных жителей на территории Армении. Мы рады, что наша вовлеченность на высоком уровне с Азербайджаном и Арменией помогло сторонам достичь прекращения огня, и мы продолжаем участвовать и поощряем работу, необходимую для достижения долгосрочного мира», - заявили в посольстве.

Между тем отметим, что на вопрос о позиции относительно обстрелов Азербайджаном гражданских населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Армении, в результате которых есть погибшие» в посольстве ответили: «Мы лично видели ущерб, нанесенный гражданским инфраструктурам на территории Армении, видели сообщения о жертвах и ранениях среди мирного населения, которые вызывают глубокую тревогу у обеих сторон и подчеркивают необходимость предотвращения дальнейших боевых действий и важность дипломатической вовлеченности».

Диппредставительство также представило свою позицию по вопросу о том, что армянские военнослужащие были взяты в плен Азербайджаном на суверенной территории Армении, а также касательно распространенных сообщениях об их пытках, и о том, что они до сих пор не возвращены армянской стороне. «Мы видели сообщения о пленении и пытках армянских военнослужащих. Немедленное и безоговорочное возвращение тех, кто был захвачен в плен в результате нападений на прошлой неделе, а также возвращение других пленников является важным шагом на пути к достижению прочного мира. Соединенные Штаты осуждают любые формы пыток в любое время или в любом месте и настоятельно призывают правительства следовать своим международным обязательствам и положить конец безнаказанности за эти преступления», - заявили в посольстве США.