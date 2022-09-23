Пятница, 23 Сентября 2022 17:56

АрмИнфо. Ситуация в Армении вызывает у нас обеспокоенность. Об этом заявила президент регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс.

"Ввиду недавних актов агрессии, совершенных Азербайджаном, я хотела бы подтвердить нашу непоколебимую поддержку и нашу приверженность территориальной целостности Армении. Регион всегда был и будет на стороне армянского народа", - написала Пекресс в своем Твиттер.

Напомним, что ранее Пекресс подвергалась нападкам со стороны высшего руководства Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха. Этот визит вызвал дипломатический скандал между Баку и Парижем.