Пятница, 23 Сентября 2022 17:50

АрмИнфо. Первые политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Канады прошли в Оттаве 21 сентября. Армянскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, а канадскую - заместитель главы МИД Сандра Маккарделл.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе консультаций собеседники обсудили вопросы, связанные с реализацией доклада спецпосланника Канады Стефана Диона о поддержке демократии в Армении. Стороны обоюдно подчеркнули важность решения Канады об открытии посольства в Армении с точки зрения дальнейшего развития и расширения армяно-канадских дружественных отношений, обсудили вопрос взаимодействия в рамках международных организаций.

Были затронуты вопросы региональной безопасности и актуальные вопросы международной повестки. В этом контексте Ованнисян представил недавнюю агрессию Азербайджана против суверенной территории Республики Армения и ее последствия, усилия стран-партнеров по достижению и поддержанию режима прекращения огня, а также текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

В рамках визита замглавы МИД РА провел также ряд двусторонних встреч с правительственными чиновниками, провел беседу с членами межпарламентской группы дружбы Канада-Армения, прочитал лекцию о внешней политике Армении в Карлтонском университете Оттавы.