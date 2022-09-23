Пятница, 23 Сентября 2022 15:30

АрмИнфо.Никол Пашинян вывел из игры всех, кто мог самостоятельно что-то изменить в пользу армян в ситуации с Азербайджаном. Подобного мнения придерживается эксперт по информационной безопасности Карен Вртанесян.

Он обратил внимание на тот факт, что многие люди в Армении по-прежнему продолжают возмущаться тем, что премьер-министр Никол Пашинян и его команда не очень хорошо работают.

Эксперт констатировал, что граждане говорят: "Он плохо готовится к войне, плохо ведет дипломатию и так далее... Как он может спрашивать Алиева с трибуны ООН, каковы в его воображении границы Армении" и т.д. и т.п.

В этом ключе Врданесян задается вопрос, сколько можно продолжать повторять эту банальность. "Никол (Пашинян) очень хорошо подготовился к войне. Он все просчитал, он сделал все, чтобы мы проиграли эту войну и вышли из нее с такими потерями, что он сможет делать с нами все, что захочет после этого.

Он ведет страну к поражению, виновники этого поражения уже назначены: оппозиция, военные, ОДКБ, русские... Он вывел из игры всех, кто мог самостоятельно что-то изменить в пользу армян в этой ситуации", - считает военный эксперт.

По его убеждению, миссия Пашинян заключается в том, чтобы парализовать Армению, и пока он будет находиться у власти, шансов на сопротивление нет.

Отметим, что премьер-министр РА Никола Пашиняна на 77-ой Генассамблее ООН в своем выступлении напомнил об азербайджанской военной агрессии в отношении суверенных территорий Армении, и молчании некоторых представителей международного сообщества, не конкретизировав, кого имеет ввиду. Он обвинил власти Азербайджана в деструктивности и попытках использовать процесс демаркации для выражения территориальных претензий к Армении. Говоря о всеобъемлющем урегулировании нагорно-карабахского конфликта, он ни слова не сказал о праве народов на самоопределение, заявив лишь о необходимости учитывания и гарантирования прав и безопасности армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Более того, премьер Армении говоря о процессе демаркации и делимитации армяно- азербайджанской границы, обвинил Азербайджан в деструктивности, но при этом предложил азербайджанской стороне представить полной список своих территориальных требований к Армении.