Пятница, 23 Сентября 2022 15:27

АрмИнфо.Высший судебный совет Армении 22 сентября принял решение, согласно которому полномочия судьи Апелляционного уголовного суда Александра Азаряна прекращены.

<Принимая за основу заявление об отставке, полученное от судьи Апелляционного уголовного суда Александра Азаряна 19 сентября 2022 года и руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 89, пунктом 1 части 1 статьи 160 и частью 1 статьи 94 конституционного закона <Судебный кодекс Республики Армения>, ВСС постановил с 22 сентября 2022 года считать полномочия судьи Апелляционного уголовного суда Александра Азаряна прекращенными>, - говорится в решении, которое подписал и.о. председателя ВСС Сергей Чичоян.

Напомним, 13 августа 2018 года Апелляционный суд под председательством судьи Азаряна освободил второго президента страны Роберта Кочаряна из-под ареста, мотивировав это неприкосновенностью экс-президента. Азарян также принял решение об освобождении из- под стражи владельца телеканала TV5 Армена Тавадяна. В мае 2019 года он заявил СМИ, что готов подать в отставку, если в отставку подаст премьер-министр Никол Пашинян или когда ему исполнится 65 лет.