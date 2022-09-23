Пятница, 23 Сентября 2022 13:01

АрмИнфо. Министерство обороны Армении опровергло дезинформацию ВС Азербайджана.

Так, в армянском оборонном ведомстве реагируя на утверждение противника о том, что якобы ВС РА нарушили режим прекращения огня на разных участках границы с Азербайджаном, в частности, отметили: "Сообщение, опубликованное Минобороны Азербайджана некоторое время назад, является дезинформацией".

Ранее в МО РА сообщали, что противник обстрелял армянские позиции в Гегаркуникской области РА.