Пятница, 23 Сентября 2022 12:57

АрмИнфо. Выступление премьер-министра РА Никола Пашиняна на 77-ой Генассамблее ООН показало, что Азербайджан расширил свои территориальные и другие требования и проблема не ограничивается только коридором, так называемыми анклавами, и я уже не говорю об Арцахе. Об этом на своей странице написал оппозиционный депутат парламента Армении от фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

Депутат обратил внимание на тот факт, что в своем выступлении глава правящей политической власти РА, среди большого количества вопросов, фактически выставил на торги суверенную территорию РА, предложив Алиеву представить полной список своих территориальных требований к Армении.

"Своей эпохой войны это правительство довело страну до такой точки, что у армянского народа просто нет выбора, и идет онтологическая борьба между уступками, которые нанесут непоправимый ущерб жизнестойкости Армении, и новой разрушительной войной", - констатировал Абрамян.

В свою очередь экс-вице-спикер парламента РА Эдуард Шармазанов обратил внимание на тот факт, что премьер в своем выступлении ни слова не сказал о независимости Арцаха.

"Ни слова об оккупации большей части территории Арцаха, Шуши и Гадрута. Ни слова о праве на самоопределение и основных принципах. Он буквально сказал: 29,8 тысячи квадратных километров", - возмутился оппозиционер, обвинив премьера РА в том, что он фактически "умыл руки" от остальных проблем связанных с Арменией и Арцахом на фоне ползучей агрессии Азербайджана.

При этом политолог Сурен Саркисян реагируя на выступление премьера на ГА ООН отметил, что Пашинян констатировал три важных реалии: "Концепция "эпохи мира " власти была мертворожденной; власти провалили организацию обороны Армении; власти провалили дипломатию и весь переговорный процесс. Все остальное было результатом трех вышеуказанных реалий", - констатировал политолог.

Отметим, что премьер-министр РА Никола Пашиняна на 77-ой Генассамблее ООН в своем выступлении напомнил об азербайджанской военной агрессии в отношении суверенных территорий Армении, и молчании некоторых представителей международного сообщества, не конкретизировав, кого имеет ввиду. Он обвинил власти Азербайджана в деструктивности и попытках использовать процесс демаркации для выражения территориальных претензий к Армении. Говоря о всеобъемлющем урегулировании нагорно-карабахского конфликта, он ни слова не сказал о праве народов на самоопределение, заявив лишь о необходимости учитывания и гарантирования прав и безопасности армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Более того, премьер Армении говоря о процессе демаркации и делимитации армяно- азербайджанской границы, обвинил Азербайджан в деструктивности, но при этом предложил азербайджанской стороне представить полной список своих территориальных требований к Армении.