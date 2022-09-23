Пятница, 23 Сентября 2022 12:45

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 22 сентября встретился с президентом ИРИ Эбрахимом Раиси в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Согласно пресс-службе премьера, Пашинян подробно остановился на крупномасштабной агрессии, предпринятой Азербайджаном против суверенной территории Армении, и ее последствиях, подчеркнув важность адекватной реакции международного сообщества, в том числе Ирана, осуждения действий Азербайджана, вывода азербайджанских подразделений из суверенной территории Армении. Он выразил удовлетворение четкими оценками иранской стороны и подчеркнул важность тесного двустороннего сотрудничества в сложившейся ситуации.

Раиси отметил, что Иран внимательно следит за развитием событий, и добавил, что все проблемы в регионе должны решаться исключительно мирным путем. По словам Раиси, позиция Тегерана в отношении территориальной целостности государств и недопустимости изменения границ в регионе четкая, и связь между Ираном и Арменией не должна подвергаться опасности. Президент ИРИ подчеркнул, что его страна готова поддержать установление мира в регионе, добавив, что для Ирана важен вопрос безопасности Армении.

Собеседники обменялись мыслями о дальнейшем развитии и расширении сотрудничества двух государств в различных сферах.