Пятница, 23 Сентября 2022 12:38

АрмИнфо. Официальный Ереван не исключает возможности встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но подобная встреча на данный момент не подтверждена. Об сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя последнее заявление Эрдогана.

Так, на просьбу Арменпресс прокомментировать заявление президента Турции о возможности встречи с премьер-министром Армении Пашиняном в Праге, Унанян, в частности сказал: "Не исключена встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятия, которое пройдет в Праге. В то же время, на данный момент такая встреча не подтверждена. В случае подтверждения встречи, общественность будет в надлежащие сроки проинформирована"

Ранее, Эрдоган не исключил встречи с Пашиняном в Праге, где в начале октября состоится саммит Европейского политического сообщества. "На данный момент обсуждаем вопрос участия в предстоящем заседании Европейского политического сообщества в Праге. В случае, если мы примем решение о поездке в Чехию, то предположительно там будет находиться и Пашинян. Армянская сторона ранее высказывала мысль о встрече на этой платформе. Возможно, у нас появится возможность обсудить там все эти вопросы. Однако, безусловно, и у нас по Кавказу будут определенные инициативы. На данный момент все еще на стадии планирования. Я обсужу эти вопросы с братом Алиевым и в зависимости от этого предпримем шаги", - сказал Эрдоган.