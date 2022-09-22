Четверг, 22 Сентября 2022 14:30

АрмИнфо.Посоветовав Баку и Еревану решить споры мирными средствами и путем диалога, начальник штаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери заявил, что Иран не потерпит изменения границ региона.

Об этом Мохаммад Хоссейн Багери заявил 22 сентября на военном параде в рамках Недели священной обороны, заявив, что Исламская Республика Иран выступает против любой войны, и не будет молчать перед ее лицом.

Генерал также призвал южные страны Персидского залива опасаться мятежа сионистов.

Сказав, что присутствие сионистов нарушает безопасность региона, он добавил, что иранские вооруженные силы с помощью разведки и наблюдения отслеживают все передвижения сионистов.

"Если мы почувствуем угрозу, мы ответим элементам сионистского режима и их сторонникам. США и сионистский режим угрожают безопасности региона",- сказал он, добавив, что Ирану нужен регион без угроз и полный дружбы и сотрудничества в Западной Азии.

Багери сказал, что Священная защита доказала всем, что сопротивление

- единственный способ добиться безопасной и достойной жизни, передает mehr.