Четверг, 22 Сентября 2022 10:49

АрмИнфо. Комиссия по армянским вопросам Конгресса США организовала встречи министра иностранных дел Республики Арцах Давида Бабаяна с группой конгрессменов, сенаторов и представителей законодательного крыла США.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, во время мероприятия были обсуждены вопросы, касающиеся внешней политики и социально-экономического развития Арцаха, двусторонних связей.

Бабаян выразил признательность за теплый прием и надежду, что тесные отношения с Комиссией по армянским вопросам Конгресса США будут последовательными и эффективным также в дальнейшем.

На встречах также присутствовали замминистра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Лерник Ованнисян и постоянный представитель Республики Арцах в США и Канаде Роберт Аветисян.