Четверг, 22 Сентября 2022 09:55

АрмИнфо. В зале приемов президента Сената Франции по инициативе председателя международной информационной группы Сената по Нагорному Карабаху, сенатора Бруно Ретайо и посольства Армении во Франции, состоялся форум, посвященный Арцаху на котором была презентована коллективная работа "Нагорный Карабах: Черная книга".

Как сообщает пресс-служба посольства РА во Франции, мероприятие прошло под эгидой председателя Сената Жерара Ларша.

На конференции со вступительной речью выступил сенатор Бруно Ретайо, который выразил солидарность с Республикой Арцах, а также с Арменией, особо осудив недавнюю агрессию Азербайджана против суверенной территории Армении и военные преступления, совершенные азербайджанскими вооруженными силами. При этом он подчеркнул острую необходимость Франции и Европы поддержать Армению.

Затем состоялся круглый стол-обсуждение "Нагорный Карабах: Черная книга" при участии авторов работы. С речами выступили авторы-редакторы-книги Эрик Денес и Тигран Егавян, а также отдельные авторы, сенатор Мари-Арлетт Карлотен, депутат Европарламента Франсуа-Ксавье Беллами, историк-публицист Жан-Франсуа Колозимо, известный геополитолог Жерар Шалян.

С заключительными речами на мероприятии выступили представитель Республики Арцах во Франции Ованес Геворгян и посол Республики Армения во Франции Асмик Толмаджян. В своем выступлении посол поблагодарила сенатора Ретайо за послание солидарности Армении и Арцаху. Посол подчеркнул настоятельную необходимость того, чтобы международное сообщество в этот трудный момент было на стороне Армении и Арцаха и решительно противостояло агрессивным устремлениям Азербайджана.