Среда, 21 Сентября 2022 22:44

АрмИнфо. Партия Национальный демократический полюс (более известная как «Сасна црер») и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели сегодня в центре Еревана немногочисленную акцию протеста с требованием выхода Армении из ОДКБ.

В ходе митинга, на котором присутствовало не более 1000 человек на площади Свободы, организаторы акции требовали вывода российской военной базы из Армении, выхода страны из ОДКБ, заверяя, что в этом случае можно будет ожидать американской военной помощи.

Организаторы протеста заверяли, что только осуществив эти шаги станет возможно восстановить суверенитет Армении.

Было отмечено, что действующая власть в Армении сегодня ведёт страну по такому курсу, где выбор стоит между турецким ятаганом и русским сапогом. В этом ключе вновь прозвучал призыв выйти из ОДКБ, вывести из страны российскую базу и пополнить ряды цивилизованного мира в лице Европы.

Затем, участники движения шествием направились к посольству России в Ереване, где озвучили вышеуказанные тезисы. Они также выразили полную поддержку Украине, и осудили действия России.

Примечательно, что участников акции, у посольства России сигналами поддержал проезжающее авто, на котором был флагшток с водруженным американским флагом. Стоит добавить, что это уже вторая акция протеста, организованная НДП, где звучат требования выхода из ОДКБ.