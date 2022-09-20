Вторник, 20 Сентября 2022 09:47

АрмИнфо.19 сентября в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена, состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Согласно сообщению пресс-службы Государственного департамента, открывая встречу государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб в недавних боях на армяно-азербайджанской границе. <Нас воодушевляет тот факт, что боевые действия прекратились и никаких дополнительных боевых действий за последние дни не было. В моих последних разговорах с премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым оба лидера сказали мне, что они готовы к миру. Сильное, устойчивое дипломатическое взаимодействие - лучший путь для всех. Военного решения по преодолению разногласий между Арменией и Азербайджаном нет. Но есть, я думаю, путь к прочному миру, разрешающему разногласия с помощью дипломатии. Соединенные Штаты готовы сделать все возможное, чтобы поддержать эти усилия. И я благодарен обоим моим коллегам за то, что они собрались здесь сегодня, чтобы продолжить этот разговор>, - сказал Блинкен.

Между тем, как передает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи Арарат Мирзоян подчеркнул, что азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, применение силы или угроза силой недопустимы, а в целях предотвращения дальнейших эскалаций должны быть задействованы международные механизмы. Министр иностранных дел РА подчеркнул важность скорейшего урегулирования гуманитарных вопросов, в том числе возвращения военнопленных.

Арарат Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны быть вовлеченной в процесс всеобъемлющего урегулирования отношений