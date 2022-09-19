Понедельник, 19 Сентября 2022 19:48

АрмИнфо.Вице-президент Турции Фуат Октай раскритиковал высказывания спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, озвученные ею в ходе визита в Армению.

Октай заверил, что слова Нэнси Пелоси "не имеют ничего общего с историческими фактами, а также реалиями сегодняшнего дня".

"Высказывания спикера палаты представителей США далеки также от

понятий доброй воли и объективности. Эти недопустимые высказывания

саботируют дипломатические усилия в регионе", - написал Октай в Twitter.

Турецкий политик подчеркнул, что американская администрация должна четко обозначить: отражают ли высказывания Пелоси и ряда сопровождавших ее проармянских политиков, официальную позицию Вашингтона по карабахской проблематике?

"В период, когда Южный Кавказ как никогда нуждается в мире и стабильности, призываю международных игроков действовать предельно обдуманно и справедливо, и в первую очередь ответственно", - написал вице-президент Турции.

А в заключение он выразил полную поддержку Турцией оккупационной риторики Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении.

Американский спикер находилась в Армении 17-19 сентября. Помимо нее в состав делегации Соединенных Штатов вошли председатель комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Фрэнк Палоне и члены палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер. Она провела встречи с премьер-министром РА, спикером парламента, оппозиционными депутатами, а также министром обороны. В рамках визита, Пелоси провела брифинг для журналистов, на котором обвинила Азербайджан в агрессии в отношении Армении. Более того, выразив поддержку Вашингтона Еревану, Пелоси подчеркнула, что ценность и важность визита заключается также в том, чтобы услышать и понять, как и что могут они сделать в вопросах экономики и безопасности, какие ожидания имеются у Армении. По ее словам, это касается также вопросов оборонного сотрудничества.