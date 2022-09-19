Понедельник, 19 Сентября 2022 19:44

АрмИнфо. Южный Кавказ и, в частности, армяно- азербайджанская напряженность стали для России более второстепенной политической проблемой, поскольку она отвлечена, а теперь и подавленна военными неудачами на украинском театре военных действий.

На этом фоне Азербайджан чувствует окно возможностей, коренящееся в восприятии и реальности слабости России. Подобного мнения придерживает директор Центра региональных исследований, аналитик Ричард Гирагосян.

По его словам, это одна из трех ключевых факторов, на который рассчитывал Азербайджан, предпринимая очередную авантюру.

"Вторым фактором стало недавнее заключение ключевого соглашения с ЕС, согласно которому Азербайджан заключил контракт на поставку природного газа в Европу в качестве стратегической альтернативы импорту энергоресурсов из России. На самом деле, это соглашение только воодушевило Азербайджан, который воспринимает его как новый способ получить рычаги влияния на европейцев и еще больше укрепить авторитет Баку в глазах России", - убежден аналитик.

При этом Гирагосян констатировал, что Азербайджан также был вполне прав в оценке международного сообщества, взвешивании и принятии рисков реакции Запада. По его словам, Азербайджан точно предсказал использование обычной "ложной эквивалентности" и "неуместного паритета" в потоке дипломатических заявлений, призывающих "обе стороны" к деэскалации.

"Этот незамедлительный ответ в виде безадресных реакций на азербайджанские атаки только укрепил уверенность Азербайджана в себе. И такие мнимые выражения беспокойства, как правило, подтверждали, что к Азербайджану не будут применены какие- либо карательные меры", - отметил Гирагосян в статье на IWPR.

Однако, по его словам были и некоторые сюрпризы для Азербайджана, поскольку США, Нидерланды и Франция, заняли гораздо более жесткую позицию в отношении Азербайджана. Аналитик считает, что столь откровенные позиции удивили азербайджанское руководство, хотя под этими заявлениями пока нет конкретных действий.

"Третьим соображением относительно времени нападения был возврат к традиционной опоре Азербайджана на силу оружия для укрепления своей позиции на переговорах в рамках дипломатического процесса с Арменией.

Один из самых страшных уроков недавнего нападения Азербайджана

заключается в том, что сейчас очевидно отсутствие средств

сдерживания", - констатировал аналитик.

Гирагосян убежден, что ничто и никто в настоящее время не способен

сдержать Азербайджан, а послевоенный период в настоящее время характеризуется ярко выраженной неопределенностью, и перспективы логичного и разумного возврата к дипломатии выглядят действительно безрадостными.

"Тем не менее, в более долгосрочной перспективе есть определенная степень оправданного оптимизма. Более позитивный прогноз основан на новой, беспрецедентной послевоенной реальности. Для Азербайджана военное давление и агрессивная позиция не являются устойчивыми и фактически уже приносят убывающие дивиденды. Столь скудные результаты опоры Азербайджана на силу оружия приходятся на то время, когда возобновление дипломатического взаимодействия дает гораздо больше преимуществ в трех различных областях", - отметил эксперт, добавив, что Азербайджана по дипломатическом поприще получает больше результатов и уступок с армянской стороны, в том числе и по части разблокировки коммуникаций.

При этом, касаясь визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению, Гирагосян выразил убеждение, что приезд в это сложное для страны время является свидетельством начала изменения политики Соединенных Штатов по отношению к региону.

"Этот конкретный визит в конкретное время является свидетельством изменения политики, стремлением содействовать армянской демократии в свете последних событий и нападения авторитарного Азербайджана. С одной стороны нам не следует ждать большего - не сейчас. Это лишь начало изменения политики. На мой взгляд, это говорит о большей вовлеченности Запада - США и ЕС в регионе ", - заявил Гирагосян, в эфире радиостанции "Свобода".

На вопрос считает ли он возможным предоставление Соединенными Штатами определенных гарантий безопасности, Гирагосян выразил скептицизм. "Я скептически настроен. В этом вопросе, полагаю, нам следует избегать иллюзий, что мы можем получить прямое военное содействие или оружие от Запада. Ситуация на Украине совершенно иная и не соприкасается с тем, что происходит в отношении Армении", - считает он.

При этом аналитик убежден, что в национальных интересах Армении не стремиться в НАТО, как это делает Грузия, а сохранить максимальный баланс между Россией и Западом, получая определенную выгоду с обеих сторон.

Гирагосян обратил внимание и на тот факт, что сегодня судьба и будущее Арцаха зависят больше от российских миротворцев, нежели от США или Армении. "Тут важнее, что сделает Америка для самой Армении и что сделает Америка против Азербайджана", - резюмировал Киракосян.