Понедельник, 19 Сентября 2022 16:32

АрмИнфо. Вслед за украинским композитором и поп- исполнителем Максимом Барских поддержку Армении выразила украинская певица Тина Кароль.

На своей странице в социальной сети Instagram Кароль разместила публикацию с армянским триколором и надписью <Жизнь армян имеет значение> (Armenian Lives Matter).

После выражения поддержки армянскому народу в связи с азербайджанской агрессией, в Баку приняли решение отменить концерт певицы, запланированный на 15 ноября 2022г.