Понедельник, 19 Сентября 2022 16:31

АрмИнфо. С 16 по 18 сентября в Республике Армения находился первый заместитель Председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Как сообщает пресс-служба Затулина, депутат ознакомился с ситуацией, возникшей в результате вспышки военных действий между Азербайджаном и Арменией в начале прошлой недели и, в частности, посетил окрестности города-курорта Джермук, подвергшиеся обстрелу азербайджанской стороны в ходе ее продвижения вглубь территории Республики Армения.

Константин Затулин встретился с бывшими президентами Нагорно-Карабахской Республики Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном. Состоялась встреча Константина Затулина с лидером блока "Армения", экс-президентом Армении и Нагорно-Карабахской Республики Робертом Кочаряном, в ходе которой была обсуждена внутренняя и внешняя повестка, развитие российско-армянских отношений.

Константин Затулин обсудил дальнейшие планы работы армянского филиала Института стран СНГ и Лазаревского клуба с директором филиала, доктором Александром Маркаровым. В Посольстве Российской Федерации в Ереване Константин Затулин был принят Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркиным.

По приглашению своего друга, мецената и предпринимателя Артака Товмасяна, Константин Затулин и семья Иосифа Кобзона приняла участие в открытии мемориального родника в Апаранском районе Армении, получившего имя Иосифа Кобзона, Народного артиста СССР, выдающегося общественного деятеля и коллеги депутата Затулина по работе в Государственной Думе.

Поздно вечером 18 сентября Константин Затулин вернулся в Москву.

"Не мог не откликнуться на необходимость посетить Армению в трудные времена. Многие в Армении смирились с поражением в войне 2020 года, что и удостоверили итоги внеочередных парламентских выборов летом 2021 года. Думали, что выбирают мир. Но оказалось, что Азербайджан и Турция ждут от армян и Армении полного отказа от соотечественников в Нагорном Карабахе, и напоминают об этом силой.

Армении, как и всему региону, нужен мир, но не ценой перманентного унижения. Мирный договор и демаркация армяно-азербайджанской границы не снимают проблему статуса Нагорного Карабаха, поиск решения который сохранялся в повестке международных отношений в течение 30 лет. Именно так к этому и нужно относиться. Именно так, насколько я понимаю, и относится к этому Россия, направившая своих миротворцев в зону конфликта.

Я уехал, а Нэнси Пелоси осталась. Это горькая шутка. Но она отражает ситуацию, при которой правительство Армении и поддерживающие его круги делают попытку сблизиться с США и Западом, чтобы обрести в этом опору внутри и вовне страны. Запад играет с Арменией и Азербайджаном, ставит своей главной целью вытеснение всякого влияния России в регионе. И достигает в этом все больших успехов, избрав площадку Евросоюза в Брюсселе для повторения в армяно-азербайджанском конфликте опыта Кемп- Дэвида в ближневосточном урегулировании.

Занятой на Украине России очень непросто на Кавказе. Но вещи нужно называть своими именами. Отсутствие внятной и публичной оценки событий с нашей стороны порождает разочарование в армянском обществе. Действуя бесцеремонно, Азербайджан и стоящая за ним Турция, по сути, получили рычаг, провоцирующий рост антироссийских настроений в союзной Армении, власти которой и сами не прочь свалить на Россию все трудности, включая ответственность за армян в Нагорном Карабахе.

Мы подходим к развилке. Как дальше будет развиваться Армения и российско-армянские отношения, зависит от решений, которые должны быть приняты в ближайшее время", - заявил Константин Затулин по итогам визита.