Понедельник, 19 Сентября 2022 13:43

АрмИнфо.Россия будет приветствовать шаги, ведущие на деле к нормализации ситуации между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос как в Москве оценивают визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Армению и может ли эта поездка послужить разрешению конфликта с Азербайджаном.

"Все, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по- деловому может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться. Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления? Посмотрим, со временем это все будет понятно", - сказал Песков журналистам.

Американский спикер прибыла в Армению 17 сентября. Помимо нее в состав делегации Соединенных Штатов вошли председатель комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Фрэнк Палоне и члены палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер. В рамках визита, Пелоси провела брифинг для журналистов, на котором обвинила Азербайджан в агрессии в отношении Армении. Более того, выразив поддержку Вашингтона Еревану, Пелоси подчеркнула, что ценность и важность визита заключается также в том, чтобы услышать и понять, как и что могут они сделать в вопросах экономики и безопасности, какие ожидания имеются у Армении. По ее словам, это касается также вопросов оборонного сотрудничества.