Понедельник, 19 Сентября 2022 11:51

АрмИнфо. Министр обороны РА Сурен Папикян принял прибывшую в Армению с официальным визитом делегацию во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Сурен Папикян поблагодарил Нэнси Пелоси за быстрое реагирование на ситуацию, визит в Армению и озвучивание соответствующих оценок масштабной военной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении 13 сентября.

Министр обороны представил спикеру Палаты представителей ситуацию, вызванную широкомасштабной военной агрессией Азербайджана.

В своем выступлении Нэнси Пелоси представила позицию США по ситуации.

В ходе встречи также был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух стран в оборонной сфере.