Понедельник, 19 Сентября 2022 11:42

АрмИнфо. Откровенная и четкая позиция Исламской Республики Иран в отношении событий в регионе Южного Кавказа неоднократно официально выражалась на разных уровнях и не вызывает двусмысленности. Об этом ходе брифинга 19 сентября заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, касаясь недавней агрессии Азербайджана в отношении Армении.

"К сожалению, со вторника на прошлой неделе мы стали свидетелями начала новых пограничных конфликтов между Азербайджаном и Арменией, что привело к гибели и ранению большого числа с обеих сторон. Исходя из политики соседства и пытаясь конструктивно помочь урегулировать региональные кризисы, Иран как можно скорее приступил к политическим усилиям", - отметил он.

Высокопоставленный иранский дипломат добавил, что премьер-министр Армении имел беседу с президентом Ирана, в ходе которой президент Раиси выразил точку зрения и позицию Ирана по данному вопросу и передал армянской стороне свои политические рекомендации.

Он добавил, что главы МИД Ирана и Азербайджана также провели телефонный разговор и обсудили этот вопрос.

"Как и прежде, Иран, не жалевший никакой помощи для прекращения конфликтов с начала кризиса, действовал быстро и пытался дипломатическими усилиями установить прекращение огня и вернуть мир к границам двух стран. Принципиальные позиции Ирана ясны, и мы верим в необходимость использования политических подходов и решений для прекращения конфликтов и снижения напряженности и вступления в политический диалог для разрешения разногласий между двумя странами", - продолжил Канани.

Что касается геополитики региона, продолжил он, то политика Ирана ясна, в Тегеране убеждены, что решить эти споры может помочь наличие политической воли в обеих странах для начала диалога и использование региональных структур, которые помогут положить конец конфликтам.

В этом ключе он указал на готовность Ирана помочь положить конец напряженности и урегулировать разногласия на основе политики добрососедства и дружеских отношений с обеими сторонами.

Добавим также, что в СМИ тиражируется информация о том, что в парламенте Ирана на внеочередном заседании планируют обсудить ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 135 погибших, однако цифра неокончательная. А Азербайджана подтвердил гибель 80 военных. СБ ООН, по предложению Франции, 14-15 сентября провело спецзаседание из-за ситуации на армяно- азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ по итогам спецзаседания направило миссию в Армению для подготовки доклада о ситуации. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стало также Погрануправление ФСБ РФ в РА, которое было атаковано 13 и 14 сентября азербайджанскими подразделениями.

Армянская сторона заявила, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября. Добавим, что 17 сентября вечером азербайджанская сторона передала Армении тела 32 армянских военных, сложивших голову за Родину. Примечательно, что среди них тело Давида Гищяна, которому азербайджанские военные оказывали медпомощь на камеру, но как выяснилось позже, добили раненного военнослужащего.

По данным армянских правозащитников, в результате последней агрессии, в азербайджанском плену может находиться до 20 армянских военнослужащих. Примечательно, что МО Армении до сих пор не публикует списков погибших военнослужащих