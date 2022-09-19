Понедельник, 19 Сентября 2022 11:41

АрмИнфо.Государственный секретарь Энтони Блинкен провел разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Госсекретарь Блинкен приветствовал прекращение недавних военных действий между Арменией и Азербайджаном. Он призвал Алиева придерживаться режима прекращения огня, развести вооруженные силы и работать над решением всех нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров", - сообщил Прайс.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 135 погибших, однако цифра неокончательная. А Азербайджана подтвердил гибель 80 военны. СБ ООН, по предложению Франции, 14-15 сентября провело спецзаседание из-за ситуации на армяно- азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ по итогам спецзаседания направило миссию в Армению для подготовки доклада о сиутации. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стало также Погрануправление ФСБ РФ в РА, которое было атаковано 13 и 14 сентября азербайджанскими подразделениями.

Армянская сторона заявила, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября. Добавим, что 17 сентября вечером азербайджанская сторона передала Армении тела 32 армянских военных, сложивших голову за Родину. Примечательно, что среди них тело Даивда Гищяна, которому азербайджанские военные оказывали медпомошь на камеру, но как выяснилось позже добили раненного военнослужащего.

По данным армянских правозащитников, в результате последней агрессии, в азербайджанском плену может находиться до 20 армянских военнослужащих. Примечательно, что МО Армении до сих пор не публикует списков погибших военнослужащих.