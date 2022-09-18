Воскресенье, 18 Сентября 2022 16:51

АрмИнфо. Иран является якорем стабильности и безопасности в регионе, поэтому Шанхайская организация сотрудничества приветствует его вступление в ШОС. Об этом заявил в воскресенье представитель иранского Меджлиса Эбрахим Резаи.

«Кроме стабильности и безопасности, Иран со своим военным потенциалом смог обеспечить безопасность в регионе», отметил он, добавив, что Исламская Республика Иран имеет хорошие преимущества для Шанхайского договора.

Он также назвал транзитные коридоры Ирана другой выгодой для вступления страны в ШОС. «Это преимущество соединит такие страны, как Китай на востоке, с Европой и западной частью Ирана и страны Центральной Азии, такие как Россия, с открытыми водами Персидского залива и Оманского моря», добавил он.

По его словам, торговый оборот между Ираном и странами ШОС за первые пять месяцев текущего года вырос на 31%, составив 18 млрд долларов.

14 сентября Раиси во главе политико-экономической делегации прилетел в Самарканд с трехдневным визитом, чтобы участвовать в саммите глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Он в ходе визита провел двусторонние встречи с лидерами России, Китая, Пакистана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Индии и генеральным секретарем ШОС. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь организации Чжан Мин в среду ночью также подписали документ о полноправном членстве Ирана в ШОС в Самарканде.