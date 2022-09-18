Воскресенье, 18 Сентября 2022 14:40

АрмИнфо. «Наша делегация находится в республике, в том числе с целью понять, что могут сделать США в плане военного сотрудничества», - сказала 18 сентября на пресс-конференции спикер Палаты представителей США Ненси Пэлоси, отвечая на вопрос о том, готова ли американская сторона оказать Армении военную помощь с учетом ее членства в ОДКБ.

«Решение принимает Армения, но мы готовы помочь, если Армения примет такое решение․ «Наша делегация находится в республике, в том числе с целью понять, что могут сделать США в плане военного сотрудничества, чего Армения ждет от США, и какую поддержку мы можем оказать. Ценность и важность нашего визита заключается также в том, чтобы услышать и понять, как и что можем сделать в вопросах экономики и безопасности, какие ожидания имеются", - сказала Ненси Пэлоси, добавив, что вопросы экономики, безопасности и территориальной целостности Армении важны для американской стороны. Она добавила, что на переговорах в Ереване был поднят вопрос о присоединении Армении к программе "Вызовы тысячелетия".

В свою очередь, конгрессмен Френк Паллоне отметил, что Армения является участницей системы безопасности в рамках ОДКБ, и американской стороне на это нечего сказать. «Мы же крайне озабочены тем, что происходит на границах Армении, и в этом контексте хотим оказать стране максимально возможное содействие», - подчеркнул Паллоне.