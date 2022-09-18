Воскресенье, 18 Сентября 2022 14:05

АрмИнфо. Военные действия на армяно-азербайджанской границе начал Азербайджан. Делегация США прямо об этом заявила в Ереване. Об этом 18 сентября на совместном с председателем Национального Собрания РА Аленом Симоняном пресс-конференции заявил спикер Палаты представителей США Ненси Пэлоси.

По ее словам, в рамках визита в Армению делегация США пытается получить данные по ряду вызовов, которые исходят из трехстороннего заявления от 2020 года. «Соединенные Штаты сразу отреагировали на возобновление боевых действий на армяно-азербайджанской границе, призвав прекратить насилие и установить перемирие», - отметила Пэлоси.

В свою очередь, конгрессмен Джеки Спейер сообщила, что в Палате представителей уже введена в обращение резолюция, в которой американский Конгресс осуждает действия Азербайджана. «Я надеюсь, что c этой резолюцией мы будем двигаться вперед», - сказала Спейер, добавив, что США продолжает оказывать содействие Армении в сохранении территориальной целостности.

Между тем, спикер Национального Собрания РА Ален Симонян выразил надежду на практическое содействие США Армении по вопросам развития демократии, безопасности и территориальной целостности.