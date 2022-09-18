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АрмИнфо. Военные действия на армяно-азербайджанской границе начал Азербайджан. Делегация США прямо об этом заявила в Ереване. Об этом 18 сентября на совместном с председателем Национального Собрания РА Аленом Симоняном пресс-конференции заявил спикер Палаты представителей США Ненси Пэлоси.
По ее словам, в рамках визита в Армению делегация США пытается получить данные по ряду вызовов, которые исходят из трехстороннего заявления от 2020 года. «Соединенные Штаты сразу отреагировали на возобновление боевых действий на армяно-азербайджанской границе, призвав прекратить насилие и установить перемирие», - отметила Пэлоси.
В свою очередь, конгрессмен Джеки Спейер сообщила, что в Палате представителей уже введена в обращение резолюция, в которой американский Конгресс осуждает действия Азербайджана. «Я надеюсь, что c этой резолюцией мы будем двигаться вперед», - сказала Спейер, добавив, что США продолжает оказывать содействие Армении в сохранении территориальной целостности.
Между тем, спикер Национального Собрания РА Ален Симонян выразил надежду на практическое содействие США Армении по вопросам развития демократии, безопасности и территориальной целостности.
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|Военные действия на армяно-азербайджанской границе начал Азербайджан – спикер Палаты представителей США
|Ненси Пэлоси решительно осудила агрессию Азербайджана
|Ален Симонян принял Нэнси Пелоси
|Нэнси Пелоси почтила память жертв Геноцида армян
|Эрдоган заявил, что получил от Алиева информацию о завершении «военной операции» на границе с Арменией
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|Миссия ОДКБ посетила границу Армении и Азербайджана
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|Визит делегации США в Ереван призван подчеркнуть твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности и демократическому развитию Армении – Пэлоси
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|Армения обратилась в Международный суд в связи с военными преступлениями, совершенными Азербайджаном
|Премьер-министр представил ситуацию на границе главе Европейского совета
|Посольство США представило подробности визита в Армению спикера Палаты представителей
|В Азербайджане заявили о 79 погибших солдатах
|Посол РА в Германии: обострение ситуации может произойти в любую секунду
|Начался визит главы МИД Арцаха в США
|Вице-Посол ФРГ: Германия сопереживает армянскому народу
|Президент РА: Задачей номер один является возвращение ВС Азербайджана на исходные позиции
|Защитник прав человека РА опубликовала внеочередной доклад о последствиях вооруженной агрессии Азербайджана в Армении
|Омбудсмен: В результате агресии Азербайджана из Сюника , Гегаркуника и Вайоц Дзора было эвакуировано 99 лиц с инвалидностью
|Ситуация на границе не изменилась - МО РА
|Спикер НС: Мы не сможем продолжительный период времени объяснять народу, почему ОДКБ не делает того, что она должна делать
|В прекращении боевых действий на армяно-азербайджанской границе серьезное влияние оказали США - спикер
|Спикер НС: Врагу не удалось захватить ни один населенный пункт
|Экс-омбудсмен Армении: Азербайджанские ВС действуют с особой жестокостью, цинично и с уверенностью, что не только не будут наказаны, а будут героизированы своими руководителями
|Омбусмен Армении: Видео с изуверствами в отношении армянской женщины - военнослужащей активно распространяется в азербайджанских СМИ, вызывая <восхищение и похвалу>
|Путин: Россия обеспокоена напряженной ситуацией между Арменией и Азербайджаном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Начальник Погрануправления ФСБ РФ в Армении показал начальнику Объединенного штаба ОДКБ кадры обстрела российского погранпоста в Гегаркунике
|Глава Совбеза РА: Надежды на помощь ОДКБ больше нет
|Депутаты литовского парламента осуждают военное нападение Азербайджана на Армению
|Руководители украинских ОО в Армении посетили офис представительства ЕС
|В Ереване состоится внеочередной конгресс Международной федерации бокса
|Оппозиционер об откровениях начальника ГШ о зверства противника: Если после всего этого, кроме отстранения этой власти, есть другой вариант, пожалуйста, подскажите
|Посол России: Ереван рассчитывает, что миссия ОДКБ сыграет важную роль в стабилизации обстановки на армяно-азербайджанской границе
|МЧС: В результате агрессии Азербайджана Гегаркуникская область пострадала наиболее всего
|Встреча граждан с Робертом Кочаряном состоится в понедельник в 13:00
|Экс-министр обороны: Наибольшие потери ВС Армении понесли на тех позициях, которые не были оснащены должным образом
|Президент Ирана на саммите ШОС вновь подчеркнул важность соблюдения территориальной целостности Армении
|Начальник Объединенного штаба ОДКБ провел встречи с главой Погрануправления ФСБ РФ в РА и послом России
|ГШ: В настоящее время подразделения ВС Азербайджана находятся в 4,5 км от окрестностей Джермука
|Андраник Кочарян: Ряд позиций снова перешли под контроль ВС Армении
|Европейский суд по правам человека уже ответил на обращения Армении по вопросу прав пленных
|Секретарь ГД: Заявления Совета безопасности ООН послужат основанием для увеличения международного давления на Азербайджан
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|СЖА заступился за журналистку, которую выгнали из НС РА по устному указанию спикера
|Пашинян ожидает от СНБ конкретных мер по выявлению агентурной сети в Армении
|Президент Туркменистана встретился с Президентом Российской Федерации
|Президент Туркменистана встретился с Генеральным секретарём Шанхайской Организации Сотрудничества
|Правительство Армении посчитывает ущерб, нанесенный ВС Азербайджана гражданской инфраструктуре
|Мирзоян об обсуждении запроса РА в ООН: <Страны перестали ставить знак равенства между агрессором и его целью>
|Американист: Несмотря на войну и внутриамериканские политические процессы, Пелоси не отменила визит в Армению
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