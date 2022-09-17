Суббота, 17 Сентября 2022 17:01

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 сентября провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Премьер-министр подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув факт сохранения напряженности на границах.

Шарль Мишель подтвердил свою готовность содействовать диалогу и миру.

Были обсуждены различные вопросы, связанные с урегулированием ситуации.

Напомним, что 13 сентября Шарль Мишель в своем акаунте в Twitte выразил озабоченность боевыми столкновениями на границе Армении и Азербайджана. <Необходимо полное и устойчивое прекращение огня. Нет альтернативы миру и стабильности, и нет альтернативы дипломатии для их обеспечения>, - отмечал глава ЕС.

Отметим также, что посредничестве Шарля Мишеля состоялись четыре встречи лидеров Армении и Азербайджана - Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

С ночи 13 сентября ВС Азербайджана подвергли интенсивным артиллерийским обстрелам позиции армянской армии, а также мирные населенные пункты в Сюнике, Вайоц Дзоре и Гегаркунике. Бои шли на разных направлениях - Сотк, Варденис, Артаниш, Горис, Капан, Джермук, Ишханасар. Вечером 14 сентября была достигнута договоренность о прекращении огня. По официальным предварительным данным, потери армянской стороны составили 135 человек, но эта цифра пока не окончательная