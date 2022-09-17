Суббота, 17 Сентября 2022 13:23

АрмИнфо. Агрессия Азербайджана против Армении является вызовом международному праву. Об этом в интервью Network Germany (RND) заявил посол Армении в ФРГ Виктор Енгибарян.

По его словам, это нападение не только на международно признанные границы Армении, но и являются нарушением Устава ООН и Хельсинкского Заключительного пакта. Обстрелы с применением артиллерии, минометов и беспилотников осуществлялись не только в приграничной зоне, но и в окрестностях армянских населенных пунктов и городов, таких как Сотк, Варденис, Горис, Джермук, Капан, Артаниш и Ишханасар. <На сегодняшний день с армянской стороны погибли 105 человек ( по последним предварительным данным, 135- ред.). Азербайджанцы разместили в социальных сетях видеоролики, на которых запечатлены новые армянские военнопленные. В этом контексте важна реакция международного сообщества для предотвращения пыток, насилия, внесудебных казней и насильственных исчезновений армянских военнопленных, как это было в 44-дневной войне. Мы ожидаем активных дипломатических усилий и, возможно, других шагов со стороны ЕС, включая Германию, чтобы положить конец этим атакам>, - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что необходимо предпринять активные шаги, чтобы Азербайджан осознал, что нападение на его соседа не может остаться безнаказанным. Санкции также являются средством достижения этого. <Мы ожидаем, что Азербайджан прекратит агрессию против Армении, вернет свои войска на позиции, то есть за пределы страны, и вернется за стол переговоров>, - подчеркнул Енгибарян, добавив, что любое высказывание, ставящее знак равенства между агрессором и атакуемым, является <зеленым светом> для агрессора. <Правительство Армении, получившее в результате демократических выборов мандат, прилагает большие усилия для поиска мирного решения. Мы активно демонстрировали свою готовность открыть региональное транспортное сообщение между Азербайджаном и Турцией, но Азербайджан также должен согласиться на открытие собственного транспортного сообщения в Россию и Иран через Нахичеван для Армении. Мы также готовы установить границы и стремиться к устойчивому решению всех проблем. Учитывая серьезность ситуации, Республика Армения решила использовать все имеющиеся в ее распоряжении дипломатические средства для прекращения азербайджанской агрессии и возвращения азербайджанской армии на исходные позиции. Соответственно, Армения обратилась к Российской Федерации, военному блоку ОДКБ и Совету Безопасности ООН. Наше правительство также находится в тесном контакте с США и ЕС. Благодаря активным усилиям наших международных партнеров сейчас сохраняется режим прекращение огня, но ситуация может обостриться в любую секунду, у нас есть информация, что Азербайджан готовится к новым агрессиям. Конечно, мы рассчитываем на максимальную активность наших западных партнеров в деле формирования мира и безопасности в нашем регионе>, - подчеркнул посол.