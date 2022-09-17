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|МО Армении призывает граждан координировать с ведомством сбор средств на нужды армии
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|Премьер-министр представил ситуацию на границе главе Европейского совета
|Посольство США представило подробности визита в Армению спикера Палаты представителей
|В Азербайджане заявили о 79 погибших солдатах
|Посол РА в Германии: обострение ситуации может произойти в любую секунду
|Начался визит главы МИД Арцаха в США
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|Президент РА: Задачей номер один является возвращение ВС Азербайджана на исходные позиции
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|Омбудсмен: В результате агресии Азербайджана из Сюника , Гегаркуника и Вайоц Дзора было эвакуировано 99 лиц с инвалидностью
|Ситуация на границе не изменилась - МО РА
|Спикер НС: Мы не сможем продолжительный период времени объяснять народу, почему ОДКБ не делает того, что она должна делать
|В прекращении боевых действий на армяно-азербайджанской границе серьезное влияние оказали США - спикер
|Спикер НС: Врагу не удалось захватить ни один населенный пункт
|Экс-омбудсмен Армении: Азербайджанские ВС действуют с особой жестокостью, цинично и с уверенностью, что не только не будут наказаны, а будут героизированы своими руководителями
|Омбусмен Армении: Видео с изуверствами в отношении армянской женщины - военнослужащей активно распространяется в азербайджанских СМИ, вызывая <восхищение и похвалу>
|Путин: Россия обеспокоена напряженной ситуацией между Арменией и Азербайджаном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
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|Депутаты литовского парламента осуждают военное нападение Азербайджана на Армению
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|Оппозиционер об откровениях начальника ГШ о зверства противника: Если после всего этого, кроме отстранения этой власти, есть другой вариант, пожалуйста, подскажите
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|МЧС: В результате агрессии Азербайджана Гегаркуникская область пострадала наиболее всего
|Встреча граждан с Робертом Кочаряном состоится в понедельник в 13:00
|Экс-министр обороны: Наибольшие потери ВС Армении понесли на тех позициях, которые не были оснащены должным образом
|Президент Ирана на саммите ШОС вновь подчеркнул важность соблюдения территориальной целостности Армении
|Начальник Объединенного штаба ОДКБ провел встречи с главой Погрануправления ФСБ РФ в РА и послом России
|ГШ: В настоящее время подразделения ВС Азербайджана находятся в 4,5 км от окрестностей Джермука
|Андраник Кочарян: Ряд позиций снова перешли под контроль ВС Армении
|Европейский суд по правам человека уже ответил на обращения Армении по вопросу прав пленных
|Секретарь ГД: Заявления Совета безопасности ООН послужат основанием для увеличения международного давления на Азербайджан
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|СЖА заступился за журналистку, которую выгнали из НС РА по устному указанию спикера
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|Мирзоян об обсуждении запроса РА в ООН: <Страны перестали ставить знак равенства между агрессором и его целью>
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|Госсекретарь США подтвердил готовность США содействовать миру и диалогу.
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АрмИнфо. Германия сопереживает армянскому народу. Об этом заявил вице-Посол Германии в Армении Эрик Тинтруп после посещения курортного города Джермук, который пострадал в результате азербайджанской агрессии. Поделившись своими впечатлениями после увиденного, дипломат подчеркнул, что чрезвычайно обеспокоен произошедшим.
Отметив, что Джермук является спокойным курортным городом, расположенным в живописном уголке, Тинтруп рассказал, что во вторник (13 сентября) здесь находились и немецкие туристы. <То, что никто из жителей не погиб, сродни чуду, поскольку артобстрелы производились в направлении ресторанов и канатной дороги, расположенных в километрах от границы, и всего в нескольких сотнях метров от жилых домов и отелей, полных туристов>, - сказал Тинтруп. Он также сообщил, что туристка из Германии смогла сфотографировать момент взрыва из своего гостиничного номера. Отметим, что Эрик Тинтруп был одним из 50 приглашенных МИД Армении дипломатов на брифинг в Джермук.
|Международный фестиваль «Урвакан» перенесен на следующий год
|МО Армении призывает граждан координировать с ведомством сбор средств на нужды армии
|Армения обратилась в Международный суд в связи с военными преступлениями, совершенными Азербайджаном
|Премьер-министр представил ситуацию на границе главе Европейского совета
|Посольство США представило подробности визита в Армению спикера Палаты представителей
|В Азербайджане заявили о 79 погибших солдатах
|Посол РА в Германии: обострение ситуации может произойти в любую секунду
|Начался визит главы МИД Арцаха в США
|Вице-Посол ФРГ: Германия сопереживает армянскому народу
|Президент РА: Задачей номер один является возвращение ВС Азербайджана на исходные позиции
|Защитник прав человека РА опубликовала внеочередной доклад о последствиях вооруженной агрессии Азербайджана в Армении
|Омбудсмен: В результате агресии Азербайджана из Сюника , Гегаркуника и Вайоц Дзора было эвакуировано 99 лиц с инвалидностью
|Ситуация на границе не изменилась - МО РА
|Спикер НС: Мы не сможем продолжительный период времени объяснять народу, почему ОДКБ не делает того, что она должна делать
|В прекращении боевых действий на армяно-азербайджанской границе серьезное влияние оказали США - спикер
|Спикер НС: Врагу не удалось захватить ни один населенный пункт
|Экс-омбудсмен Армении: Азербайджанские ВС действуют с особой жестокостью, цинично и с уверенностью, что не только не будут наказаны, а будут героизированы своими руководителями
|Омбусмен Армении: Видео с изуверствами в отношении армянской женщины - военнослужащей активно распространяется в азербайджанских СМИ, вызывая <восхищение и похвалу>
|Путин: Россия обеспокоена напряженной ситуацией между Арменией и Азербайджаном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Начальник Погрануправления ФСБ РФ в Армении показал начальнику Объединенного штаба ОДКБ кадры обстрела российского погранпоста в Гегаркунике
|Глава Совбеза РА: Надежды на помощь ОДКБ больше нет
|Депутаты литовского парламента осуждают военное нападение Азербайджана на Армению
|Руководители украинских ОО в Армении посетили офис представительства ЕС
|В Ереване состоится внеочередной конгресс Международной федерации бокса
|Оппозиционер об откровениях начальника ГШ о зверства противника: Если после всего этого, кроме отстранения этой власти, есть другой вариант, пожалуйста, подскажите
|Посол России: Ереван рассчитывает, что миссия ОДКБ сыграет важную роль в стабилизации обстановки на армяно-азербайджанской границе
|МЧС: В результате агрессии Азербайджана Гегаркуникская область пострадала наиболее всего
|Встреча граждан с Робертом Кочаряном состоится в понедельник в 13:00
|Экс-министр обороны: Наибольшие потери ВС Армении понесли на тех позициях, которые не были оснащены должным образом
|Президент Ирана на саммите ШОС вновь подчеркнул важность соблюдения территориальной целостности Армении
|Начальник Объединенного штаба ОДКБ провел встречи с главой Погрануправления ФСБ РФ в РА и послом России
|ГШ: В настоящее время подразделения ВС Азербайджана находятся в 4,5 км от окрестностей Джермука
|Андраник Кочарян: Ряд позиций снова перешли под контроль ВС Армении
|Европейский суд по правам человека уже ответил на обращения Армении по вопросу прав пленных
|Секретарь ГД: Заявления Совета безопасности ООН послужат основанием для увеличения международного давления на Азербайджан
|Любые попытки использовать процесс делимитации и демаркации для навязывания территориальных требований неприемлемы для Армении - Пашинян
|“Рецепт мира” от Эрдогана
|СЖА заступился за журналистку, которую выгнали из НС РА по устному указанию спикера
|Пашинян ожидает от СНБ конкретных мер по выявлению агентурной сети в Армении
|Президент Туркменистана встретился с Президентом Российской Федерации
|Президент Туркменистана встретился с Генеральным секретарём Шанхайской Организации Сотрудничества
|Правительство Армении посчитывает ущерб, нанесенный ВС Азербайджана гражданской инфраструктуре
|Мирзоян об обсуждении запроса РА в ООН: <Страны перестали ставить знак равенства между агрессором и его целью>
|Американист: Несмотря на войну и внутриамериканские политические процессы, Пелоси не отменила визит в Армению
|Власти Армении пока воздерживаются от введения военного положения
|Никол Пашинян сообщил о 135 погибших в результате агрессии Азербайджана
|Эммануэль Макрон подтвердил свою готовность содействовать диалогу и миру
|Госсекретарь США подтвердил готовность США содействовать миру и диалогу.
|Пашинян провел телефонный разговор с Путиным
|Госминистр Арцаха: Любой статус в составе Азербайджана неприемлем и невозможен
|Немецкий политик: Германия и Европейский Союз не должны оставлять Армению
|Важность укрепления мира на Южном Кавказе была подчеркнута на заседании Диалога по стратегическому механизму между США и Турцией
|МО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано
|Госдеп: Вашингтон продолжит участвовать и поощрять работу, необходимую для достижения прочного мира на Южном Кавказе
|Мариам Мкртчян стала чемпионкой мира по шахматам среди юниорок
|Нашелся пропавший накануне в приграничной зоне сотрудник МЧС
|Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак "цветной революции"
|Сергей Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Армении и начальником ГШ Азербайджана
|Передовая группа Миссии ОДКБ под руководством Анатолия Сидорова прибыла в Армению
|Читать больше
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
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