Суббота, 17 Сентября 2022 12:38

АрмИнфо. Германия сопереживает армянскому народу. Об этом заявил вице-Посол Германии в Армении Эрик Тинтруп после посещения курортного города Джермук, который пострадал в результате азербайджанской агрессии. Поделившись своими впечатлениями после увиденного, дипломат подчеркнул, что чрезвычайно обеспокоен произошедшим.

Отметив, что Джермук является спокойным курортным городом, расположенным в живописном уголке, Тинтруп рассказал, что во вторник (13 сентября) здесь находились и немецкие туристы. <То, что никто из жителей не погиб, сродни чуду, поскольку артобстрелы производились в направлении ресторанов и канатной дороги, расположенных в километрах от границы, и всего в нескольких сотнях метров от жилых домов и отелей, полных туристов>, - сказал Тинтруп. Он также сообщил, что туристка из Германии смогла сфотографировать момент взрыва из своего гостиничного номера. Отметим, что Эрик Тинтруп был одним из 50 приглашенных МИД Армении дипломатов на брифинг в Джермук.