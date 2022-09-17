Суббота, 17 Сентября 2022 11:55

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян сегодня посетил Сисиан, где провел ряд встреч и совещаний.

Как передает пресс-служба главы государства, президент провел совещание с участием министра по чрезвычайным ситуациям РА Армена Памбухчяна, исполняющего обязанности мэра муниципалитета Сисиана Армена Акопджаняна, депутата НС Карена Амбарцумяна, руководителей силовых структур Сисиана, представителей городской власти.

Ваагн Хачатурян также прошелся по Сисиану, где пообщался с местными жителями. Он, в частности, отметил, что сегодня задачей номер один является возвращение вооруженных сил Азербайджана на исходные позиции. Он заметил, что в связи со сложившейся ситуацией идут различные разговоры, которым не следует верить. <В своих политических целях используются различные манипулятивные заявления, которые не имеют ничего общего с действительностью. В вопросе статуса Арцаха нет никаких отклонений в позиции властей Армении, как нет и вопроса о коридоре. Если хотят транзитную дорогу, пусть в соответствии с международными правилами проезжают по территории страны>, - отметил президент РА.

Он также посетил Сисианский военный госпиталь, где навестил раненых военнослужащих и пожелал им скорейшего выздоровления.

Ваагн Хачатурян посетил село Нораван и встретился с членами семьи Геворка Айрапетяна, погибшего в результате азербайджанской агрессии 13 сентября