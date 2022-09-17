Суббота, 17 Сентября 2022 11:39

АрмИнфо.Защитник прав человека Республики Армения Кристине Григорян опубликовала внеочередной доклад о последствиях вооруженной агрессии Азербайджана в Армении.

В своем докладе Защитник обобщила и проанализировала военные преступления, совершенные азербайджанскими вооруженными силами, задокументировала доказательства нападений на перемещенных лиц, журналистов, машины скорой помощи, нарушений прав детей и лиц с ограниченными возможностями, а также представила факты нацеливания со стороны азербайджанских ВС на гражданских лиц и жизненно важные инфраструктуры, нанесенный ущерб имуществу граждан и окружающей среде.

Факты пыток и бесчеловечного, унижающего достоинство обращения с армянскими военнослужащими, а также телами погибших надлежащим образом представлены компетентным международным организациям и акторам.

Ознакомиться с докладом Омбудсмена на армянском и английском языках можно перейдя по следующим ссылкам:

https://www.ombuds.am/images/files/e436910166d6a83e0c93e86e37d470dc.pdf?fbclid=Iw AR2CNW4H7oaE9cCbEs2JIoqU26_hpYZfCx0Q0Myqx-1-giFHZ9Yk_RaKINc

https://www.ombuds.am/images/files/fc7d77e1dcd3e0573173dfa7314e6c46.pdf?fbclid=IwA R303NTdHcW_SFrSkyTVwI6HYyKQaI5KXylFiMQZ-xvFtB6fMv3iywe_pIg