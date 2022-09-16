Пятница, 16 Сентября 2022 19:23

АрмИнфо.Начальник Погрануправления ФСБ РФ в Армении Роман Голубицкий показал начальнику Объединенного штаба ОДКБ Анатолию Сидорову кадры обстрела российского погранпоста, расположенного на востоке Армении.

"В двухэтажном здании, бывшем караульном помещении дислоцировался пограничный пост Сотк численностью 15 человек. С началом обстрела люди были укрыты на первом этаже в межкомнатном пространстве - ни один человек не пострадал. Фактически под огнем личный состав удалось вывести с поста. Но все имущество, технику не удалось своевременно эвакуировать", - сказал Голубицкий, указав на нанесённый материальный ущерб, в результате этих действий.

Как ранее сообщало АрмИнфо, ВС Азербайджана 13 и 14 сентября нанесли удары по российским пограничникам. В первом случае это был пункт дислокации, во втором колонна. Факт обстрела подтвердили не только в Минобороны Армении, но и в самом Погрануправлени ФСБ РФ в РА. "В связи с появившейся в СМИ информацией Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что в результате имевших место 13 и 14 сентября 2022 года инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали", - отмечалось в комментарии Погрануправления в этой связи.

Добавим, что согласно пресс-службе ОДКБ, предовая группа Миссии Организации под руководством начальника Объединенного штаба Организации Анатолия Сидорова продолжает работу в Республике Армения.

В рамках визита передовой группы Миссии ОДКБ в Армению начальник ОШ ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров встретился с начальником Погрануправления ФСБ России в Армении генерал- лейтенантом Романом Голубицким. Состоялось обстоятельное обсуждение обстановки на армяно­азербайджанской границе и мер по ее урегулированию.

В этот же день прошла встреча с Послом России в Армении Сергеем Копыркиным. Дипломат отметил, что в Ереване <придают особое значение Миссии ОДКБ и рассчитывают на то, что ОДКБ сыграет важную роль в стабилизации обстановки и принятию шагов по предотвращению эскалации ситуации>.

Накануне начальник Объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров провел рабочую встречу с Министром обороны Армении Суреном Папикяном.

На Миссию возлагаются задачи по выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности.