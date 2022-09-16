Пятница, 16 Сентября 2022 16:59

АрмИнфо. Начальник Генштаба ВС РА сегодня сообщил, что азербайджанские военные надругались над армянской женщиной- военнослужащим: они отрезали ее ноги, пальцы. Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат от оппозиционной фракции "Армения" Арам Вардеванян.

"В тот же день, за несколько часов до этого заявления,

представители власти заявили, что "сложившаяся ситуация никоим образом не умаляет важности мирной повестки". То есть, власти дня вместо того, чтобы назвать эту страну международным преступником, террористом, требовать международно-правового наказания, вместо реализации государственной политики в этом направлении, в направлении международного уголовного суда, увеличении ресурсов армии, продолжают говорить о "мирной повестке". Если после всего этого, кроме отстранения, ухода этой власти, есть другой вариант, пожалуйста, подскажите", - написал Вардеванян.

В свою очередь другой оппозиционный депутат от фракции "Честь имею", эксперт в области обороны Тигран Абрамян реагируя на заявление начальника Генштаба РА о продвижении противника, констатировал, что у Армении с одной стороны, сложились проблем, связанные с большими территориальными и человеческими потерями. А с другой стороны, по его словам, нужно понимать, что есть направления, где с военной и стратегической точки зрения вклинивание на 100-метровом участке может вызвать десять раза больший ущерб безопасности страны, чем на другом произвольном участке в 1 км.

"После войны 2020 года Азербайджан осуществляет уже 3-ю агрессию, после мая и ноября 2021 года, я уж не говоря уже о вторжении в направлении села Парух и горного хребта Караглух Аскеранского района Республики Арцах. В этот период Азербайджан постарался максимально выйти в выгодные для него районы, расположиться на тактических и стратегических высотах, что, с одной стороны, позволит ему обеспечить контроль над стратегическими объектами, коммуникациями и узлами Армении, а с другой стороны, в случае более масштабных операций, получить значительные стартовые преимущества", - резюмировал он.

Отметим, что сегодня на встрече с порядка 30 представителями дипломатических ведомств, аккредитованных в Армении, начальник

Генерального штаба вооруженных сил РА Эдвард Асрян заявил, что противник только в направлении Джермука в результате наступательных действий имел некоторый успех, вторгшись на суверенную территорию шириной фронта до 8,5 километров и глубиной до 7,5 км. "Это наступление осуществлялось отдельными подразделений ВС Азербайджана, некоторые из которых находятся в окружении ВС Армении. В настоящее время, сообщил начальник ГШ, подразделения ВС Азербайджана находятся в 4,5 км от окрестностей Джермука. До начала военных действий Джермук находился в 12 км от границ с Азербайджаном", - сказал он.

По его словам, в направлении Неркин ханда глубина вторжения составляет 1-2 км, противник также получили определенное позиционное преимущество и в направлении Шоржи. "Противник зафиксировал успех и в направлении Ишханасара, на глубине около полукилометра", - заявил Асрян.

Он также сообщил, что азербайджанцы расчленили женщину-военнослужащего. "Обращаю ваше внимание на зверства, совершенные подразделениями ВС Азербайджана, их военнослужащими на наших боевых позициях, в отношении наших военнослужащих, даже женщин-военнослужащих. У меня в телефоне есть эти фотографии, видеоматериал, могу показать. Там такие зверства, которые невозможно смотреть. Я покажу вам это видео, там видно, как они расчленили женщину-военнослужащего, отрезали ей ноги, пальцы, раздели догола, это просто последняя степень зверства. Это нарушение международных гуманитарных норм", - заявил Асрян.