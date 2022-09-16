Пятница, 16 Сентября 2022 14:47

АрмИнфо. Установление мира, стабильности и безопасности в Кавказском регионе очень важно для Исламской Республики Иран. Об этом заявил президент Ирана Эбрагим Раиси, выступая на 22-ом саммите ШОС в Самарканде.

"Опыт, подобный Афганистану и Сирии, должен стать уроком, и его следует избегать. Проведение политики НАТО в любом виде представляет угрозу для разных регионов. Установление мира, стабильности и безопасности в Кавказском регионе очень важно для Исламской Республики Иран. Мы всегда подчеркивали необходимость уважать территориальную целостность, национальный суверенитет и отвергали любое изменение признанных границ между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Стороны должны урегулировать свои разногласия путем диалога и мирным путем на основе международного права", - заявил Раиси. Поскольку Исламская Республика Иран защищает свои национальные интересы и безопасность, и регион, продолжил президент Ирана, она также заявляет о своей готовности помочь разрешить разногласия между этими двумя соседними странами.

Отметим, что сегодня в Самарканде прошло заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. В заседании участвовали премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев как главы делегаций государств - членов ШОС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух как главы делегаций государств - наблюдателей в организации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в качестве гостей председательствующей стороны (Узбекистана). Кроме того, в саммите приняли участие главы делегаций приглашённых международных организаций