Пятница, 16 Сентября 2022 14:25

АрмИнфо.В результате агрессии ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении, последними было оккупировано 10 кв.км территории страны. Однако, после этого, как заверяет в ходе брифинга председатель Парламентской постоянной комиссии по безопасности и обороне Андраник Кочарян, в результате действий ВС Армении ряд позиций были возвращены.

Он подчеркнул, что речь идет о 6 позициях, не конкретизируя какие-либо показатели, ввиду вероятности изменения ситуации. «Мы не должны мешать намеченным планам наших ВС, надо руководствоваться тем, что сейчас действует режим прекращения огня, и необходимо все сделать чтобы его сохранить, чтобы наши силы перегруппировались, потери восполнились, и резервы, которые по сравнению с противником ограничены, перешли в подготовительный этап», - сказал Кочарян.